Кто озвучивал «Особо опасен» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Особо опасен» от режиссера Тимура Бекмамбетова, вышедшего в 2008 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Джеймс Макэвой - Уэсли Гибсон - Сергей Безруков

Морган Фримен - Слоан - Анатолий Максимов

Анджелина Джоли - Фокс - Галина Тюнина

Томас Кречман - Кросс - Денис Беспалый

Коммон - Оружейник - Александр Груздев

Константин Хабенский - Экстерминатор

Дато Бахтадзе - «Мясник» - Дато Бахтадзе

Теренс Стэмп - Пекварски - Валерий Золотухин

Дэвид О’Хара - Мистер X - Гоша Куценко

Крис Прэтт - Барри - Иван Ургант

Кристен Хагер - Кэти - Елена Дубровская

Лорна Скотт - Дженис - Мария Аронова

Особо опасен!
Особо опасен! боевик
2008, США
7.0
