Кто озвучивал «Особо опасен» на русском?

Героев фильма «Особо опасен» от режиссера Тимура Бекмамбетова, вышедшего в 2008 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Джеймс Макэвой - Уэсли Гибсон - Сергей Безруков
Морган Фримен - Слоан - Анатолий Максимов
Анджелина Джоли - Фокс - Галина Тюнина
Томас Кречман - Кросс - Денис Беспалый
Коммон - Оружейник - Александр Груздев
Константин Хабенский - Экстерминатор
Дато Бахтадзе - «Мясник» - Дато Бахтадзе
Теренс Стэмп - Пекварски - Валерий Золотухин
Дэвид О’Хара - Мистер X - Гоша Куценко
Крис Прэтт - Барри - Иван Ургант
Кристен Хагер - Кэти - Елена Дубровская
Лорна Скотт - Дженис - Мария Аронова
Авторизация по e-mail