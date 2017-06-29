Кто снимался в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы»?

Фильм «Ночь в музее: Секрет гробницы» впечатляет своим звёздным составом. Среди самых ярких участников проекта можно выделить:
Интересный факт: его дети, Элла и Куинн Демпси, сыграли небольшие эпизодические роли в этой картине.
Этот фильм стал последним появлением великого актёра на экране перед его уходом из жизни. Из-за депрессии и проблем с памятью Уильямс часто забывал реплики, что вызывало у него сильное беспокойство. После его смерти в 2014 году вышел фильм «Все могу» (2015), где использован только голос актёра.
Забавно, что Джекман дебютировал в роли короля Артура ещё в детстве — в возрасте пяти лет на школьной сцене.
Каждый из актёров внёс свою лепту в создание уникальной атмосферы этой захватывающей приключенческой комедии.
Авторизация по e-mail