Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы»?

Кто снимался в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Ночь в музее: Секрет гробницы» впечатляет своим звёздным составом. Среди самых ярких участников проекта можно выделить:

  • Бен Стиллер — Ларри Дейли, главный герой.

Интересный факт: его дети, Элла и Куинн Демпси, сыграли небольшие эпизодические роли в этой картине.

  • Рами Малек — египетский принц Акменра.
  • Робин Уильямс — бывший президент США Теодор Рузвельт.

Этот фильм стал последним появлением великого актёра на экране перед его уходом из жизни. Из-за депрессии и проблем с памятью Уильямс часто забывал реплики, что вызывало у него сильное беспокойство. После его смерти в 2014 году вышел фильм «Все могу» (2015), где использован только голос актёра.

  • Ребел Уилсон — охранница музея.
  • Стив Куган — римский воин Октавиус.
  • Оуэн Уилсон — ковбой Джедидайя.
  • Бен Кингсли — фараон Меренкар.
  • Дэн Стивенс — рыцарь Ланселот.
  • Хью Джекман — король Артур.

Забавно, что Джекман дебютировал в роли короля Артура ещё в детстве — в возрасте пяти лет на школьной сцене.

  • Патрик Галлахер — вождь гуннов Аттила.
  • Мицуо Пек — индианка Сакагавея.


Каждый из актёров внёс свою лепту в создание уникальной атмосферы этой захватывающей приключенческой комедии.

Теги: Кто играл роль? ночь в музее: секрет гробницы
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы семейный, комедия, фэнтези
2014, США
6.0
Ночь в музее 2
Ночь в музее 2 комедия, боевик, семейный
2009, США
6.0
Ночь в музее
Ночь в музее семейный, комедия, сказка
2006, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше