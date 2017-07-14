Кто кого играет в фильме «Чемпионы»?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Фильм 2014 года «Чемпионы» посвящен вполне реальным людям, известным спортсменам, однако играли их не менее известные российские актеры. Вот список тех, кто играет в «Чемпионе», с указанием тех, чьи роли исполняются:

Светлана Ходченкова - Светлана Журова, конькобежка

Алексей Чадов - Илья Ковальчук, хоккеист

Марк Богатырёв - Николай Круглов-младший, биатлонист

Андрей Смоляков - Николай Круглов-старший, биатлонист

Константин Крюков - Антон Сихарулидзе, фигурист

Татьяна Арнтгольц - Елена Бережная, фигуристка

Таисия Вилкова - Екатерина Илюхина, сноубордистка

Анатолий Лобоцкий - Вячеслав Быков, главный тренер сборной России по хоккею с шайбой

Роза Хайруллина - тренер по фигурному катанию Тамара Москвина

Андрей Лебедев - Павел Маркелов, хоккеист

Тимур Ефременков - Александр Овечкин, хоккеист

