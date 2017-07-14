Кто кого играет в фильме «Чемпионы»?

Фильм 2014 года «Чемпионы» посвящен вполне реальным людям, известным спортсменам, однако играли их не менее известные российские актеры. Вот список тех, кто играет в «Чемпионе», с указанием тех, чьи роли исполняются:
Светлана Ходченкова - Светлана Журова, конькобежка
Алексей Чадов - Илья Ковальчук, хоккеист
Марк Богатырёв - Николай Круглов-младший, биатлонист
Андрей Смоляков - Николай Круглов-старший, биатлонист
Константин Крюков - Антон Сихарулидзе, фигурист
Татьяна Арнтгольц - Елена Бережная, фигуристка
Таисия Вилкова - Екатерина Илюхина, сноубордистка
Анатолий Лобоцкий - Вячеслав Быков, главный тренер сборной России по хоккею с шайбой
Роза Хайруллина - тренер по фигурному катанию Тамара Москвина
Андрей Лебедев - Павел Маркелов, хоккеист
Тимур Ефременков - Александр Овечкин, хоккеист
