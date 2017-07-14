Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"?

«Отряд самоубийц» стал одним из самых обсуждаемых фильмов 2016 года благодаря, во многом, еще и звездному касту. Вот список ролей и тех, кто их играл в фильме «Отряд самоубийц»:
Марго Робби - доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн
Уилл Смит - Флойд Лоутон / Дэдшот
Юэль Киннаман - Рик Флаг
Виола Дэвис - Аманда Уоллер
Кара Делевинь - Джун Мун / Чародейка
Джей Эрнандес - Чато Сантана / Эль Диабло
Джай Кортни - Диггер Харкнесс / Капитан Бумеранг
Адевале Акиннуойе-Агбадже - Уэйлон Джонс / Убийца Крок
Карен Фукухара - Тацу Ямасиро / Катана
Скотт Иствуд - лейтенант Джи Кью Эдвардс
Джаред Лето - Джокер
Адам Бич - Кристофер Вайс / Слипнот
Бен Аффлек - Брюс Уэйн / Бэтмен (камео)
Эзра Миллер - Барри Аллен / Флэш (камео)
