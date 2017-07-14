Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"?

Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Отряд самоубийц» стал одним из самых обсуждаемых фильмов 2016 года благодаря, во многом, еще и звездному касту. Вот список ролей и тех, кто их играл в фильме «Отряд самоубийц»:

Марго Робби - доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн

Уилл Смит - Флойд Лоутон / Дэдшот

Юэль Киннаман - Рик Флаг

Виола Дэвис - Аманда Уоллер

Кара Делевинь - Джун Мун / Чародейка

Джей Эрнандес - Чато Сантана / Эль Диабло

Джай Кортни - Диггер Харкнесс / Капитан Бумеранг

Адевале Акиннуойе-Агбадже - Уэйлон Джонс / Убийца Крок

Карен Фукухара - Тацу Ямасиро / Катана

Скотт Иствуд - лейтенант Джи Кью Эдвардс

Джаред Лето - Джокер

Адам Бич - Кристофер Вайс / Слипнот

Бен Аффлек - Брюс Уэйн / Бэтмен (камео)

Эзра Миллер - Барри Аллен / Флэш (камео)

Теги: Кто играл роль?
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»? Кто играл в «Офицерах» главные роли?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше