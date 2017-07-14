Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»?
Роль Волан-де-Морта в фильмах серии «Гарри Поттер» играли сразу несколько актеров: Ричард Бреммер (лицо на затылке профессора Квиррелла), Ян Харт (воспоминание) , Кристиан Коулсон (16-летний Том Реддл во втором фильме), Рэйф Файнс (восставший Волан-де-Морт, основное обличье с конца четвёртого фильма до конца киносерии), Хиро Файнс-Тиффин (11-летний Том в воспоминаниях Дамблдора в шестом фильме) и Фрэнк Диллэйн (16-летний Том в воспоминании Слизнорта в шестом фильме).
