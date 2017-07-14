Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»?

Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»?

Роль Волан-де-Морта в фильмах серии «Гарри Поттер» играли сразу несколько актеров: Ричард Бреммер (лицо на затылке профессора Квиррелла), Ян Харт (воспоминание) , Кристиан Коулсон (16-летний Том Реддл во втором фильме), Рэйф Файнс (восставший Волан-де-Морт, основное обличье с конца четвёртого фильма до конца киносерии), Хиро Файнс-Тиффин (11-летний Том в воспоминаниях Дамблдора в шестом фильме) и Фрэнк Диллэйн (16-летний Том в воспоминании Слизнорта в шестом фильме).

Теги: Кто играл роль?
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»? Кто играл в «Офицерах» главные роли?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кристиан Коулсон
Christian Coulson
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше