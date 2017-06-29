Как зовут актеров, которые играли в фильме «Отпуск по обмену»?

Наш ответ:

Фильм «Отпуск по обмену» стал любимым рождественским хитом благодаря великолепному подбору актёров, которые блестяще воплотили своих персонажей. В этой романтической комедии снялись звёзды Голливуда, чьи роли надолго остались в сердцах зрителей. Каждому из них удалось добавить в историю уникальный шарм и создать атмосферу тепла, юмора и настоящей магии.

Список актеров и персонажей:

Аманда Вудс - Камерон Диаз - Аманда — успешная бизнесвумен, владелица компании по производству плит и обоев. Она решает провести время в Англии после того, как её отношения с неверным парнем развалились.

- Аманда — успешная бизнесвумен, владелица компании по производству плит и обоев. Она решает провести время в Англии после того, как её отношения с неверным парнем развалились. Айрис Симпкинс - Кейт Уинслет - Айрис — журналистка, которая работает в Лондоне и тайно влюблена в коллегу, с которым не может быть вместе. Она решает сменить обстановку, чтобы оправиться от личной трагедии.

- Айрис — журналистка, которая работает в Лондоне и тайно влюблена в коллегу, с которым не может быть вместе. Она решает сменить обстановку, чтобы оправиться от личной трагедии. Грэм - Джуд Лоу - Грэм — очаровательный вдовец и брат Айрис, который по приезду в его дом Аманды становится её новым интересом.

- Грэм — очаровательный вдовец и брат Айрис, который по приезду в его дом Аманды становится её новым интересом. Майлс - Джек Блэк - Майлс — музыкальный композитор, работающий в области кино, и старый друг Айрис. Он оказывается в числе тех, кто меняет жизнь главных героинь.

- Майлс — музыкальный композитор, работающий в области кино, и старый друг Айрис. Он оказывается в числе тех, кто меняет жизнь главных героинь. Артур - Илай Уоллак - Артур — пожилой бывший голливудский сценарист, который становится другом Айрис, помогая ей изменить взгляд на жизнь.

- Артур — пожилой бывший голливудский сценарист, который становится другом Айрис, помогая ей изменить взгляд на жизнь. Харри - Руфус Сьюэлл - Харри — бывший жених Айрис, которого она пытается забыть, несмотря на его попытки вернуть её.

- Харри — бывший жених Айрис, которого она пытается забыть, несмотря на его попытки вернуть её. Джефф - Эдвард Бернс - Джефф — бывший парень Аманды, с которым она рассталась после измены. Он вновь появляется в её жизни, пытаясь восстановить отношения.

- Джефф — бывший парень Аманды, с которым она рассталась после измены. Он вновь появляется в её жизни, пытаясь восстановить отношения. Кэти - Кэтрин Хан - Кэти — подруга Аманды, с которой она часто делится переживаниями о своей личной жизни.

- Кэти — подруга Аманды, с которой она часто делится переживаниями о своей личной жизни. Джеймс - Джон Красински - Джеймс — сосед Айрис в Англии, который оказывается важным человеком в её жизни.

- Джеймс — сосед Айрис в Англии, который оказывается важным человеком в её жизни. Шерон - Сара Пэриш - Шерон — подруга Айрис, поддерживающая её в трудные моменты.

Краткий сюжет фильма

«Отпуск по обмену» — это романтическая комедия о двух женщинах, которые меняются домами на время рождественских праздников, чтобы сбежать от проблем. Айрис (Кейт Уинслет) из Англии и Аманда (Кэмерон Диаз) из Лос-Анджелеса решают поменяться местами через сайт обмена жильем.

Айрис оказывается в солнечной Калифорнии, где встречает обаятельного брата Аманды, Грэма (Джуд Лоу). Аманда, в свою очередь, наслаждается тихой английской деревней и заводит отношения с дружелюбным коллегой Айрис, Майлзом (Джек Блэк).