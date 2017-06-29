Как зовут актеров, которые играли в фильме «Отпуск по обмену»?

Фильм «Отпуск по обмену» стал любимым рождественским хитом благодаря великолепному подбору актёров, которые блестяще воплотили своих персонажей. В этой романтической комедии снялись звёзды Голливуда, чьи роли надолго остались в сердцах зрителей. Каждому из них удалось добавить в историю уникальный шарм и создать атмосферу тепла, юмора и настоящей магии.
«Отпуск по обмену» — это романтическая комедия о двух женщинах, которые меняются домами на время рождественских праздников, чтобы сбежать от проблем. Айрис (Кейт Уинслет) из Англии и Аманда (Кэмерон Диаз) из Лос-Анджелеса решают поменяться местами через сайт обмена жильем.
Айрис оказывается в солнечной Калифорнии, где встречает обаятельного брата Аманды, Грэма (Джуд Лоу). Аманда, в свою очередь, наслаждается тихой английской деревней и заводит отношения с дружелюбным коллегой Айрис, Майлзом (Джек Блэк).
