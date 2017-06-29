Меню
Кто режиссер фильма «Отпуск по обмену»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: Нэнси Майерс, признанный мастер романтических комедий, выпустила в 2006 году картину в качестве режиссера, которая сразу завоевала сердца зрителей, став культовой среди поклонников уютных…
Как зовут актеров, которые играли в фильме «Отпуск по обмену»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: Фильм «Отпуск по обмену» стал любимым рождественским хитом благодаря великолепному подбору актёров, которые блестяще воплотили своих персонажей. В этой романтической комедии снялись…
