отпуск по обмену
Кто режиссер фильма «Отпуск по обмену»?
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
Нэнси Майерс, признанный мастер романтических комедий, выпустила в 2006 году картину в качестве режиссера, которая сразу завоевала сердца зрителей, став культовой среди поклонников уютных…
Как зовут актеров, которые играли в фильме «Отпуск по обмену»?
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Отпуск по обмену» стал любимым рождественским хитом благодаря великолепному подбору актёров, которые блестяще воплотили своих персонажей. В этой романтической комедии снялись…
