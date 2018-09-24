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«Ангел»: Рецензия Киноафиши

24 сентября 2018 00:00
«Ангел»: Рецензия Киноафиши
И всё же Ангел

Мальчик-блондин в ярко-красной водолазке танцует посередине комнаты – в этот дом он недавно проник, но не с целью наживы, а просто потому что это будоражит. Ему ещё даже нет двадцати, он красив, молод, а безупречно красивое лицо обрамляют белоснежные кудри. Так начинается фильм «Ангел» (El ángel) аргентинского режиссёра Луиса Ортеги, переносящий нас в Буэнос-Айрес 1971-го года. Это неслучайная точность – фильм основан на истории жизни легендарного серийного убийцы: в 1980 году Карлос Эдуардо Робледо Пуч предстал перед судом, где был обвинён в одиннадцати убийствах, изнасиловании, покушениях и многочисленных ограблениях. Он жив до сих пор – и Ортега обращается к одному из самых известных мифов своей стран, при этом делая фильм понятным для любой аудитории, независимо от языка, возраста, места жительства и знакомства с историй Аргентины. Главный герой Карлито (его играет молодой актёр Лоренцо Ферро, и это очень впечатляющая работа дебютанта) только переходит в новую школу, воровство – всего лишь его хобби: все украденное он дарит людям, чтоб произвести на них впечатление. Его интерес к противоположному полу обрисован весьма схематично небеспричинно: в первый же день учёбы он обращает внимание на высокого брюнета Рамона (Чино Дарин), отец которого – знаток по части воровского дела и продажи краденного. Втроём они организуют маленькую банду: в центре, разумеется, Карлос – его невероятная пластичность и гипертрофированная самоуверенность помогают им зарабатывать сумасшедшие деньги.

Кадр из фильма «Ангел»
Кадр из фильма «Ангел»

Этот криминально-эротический фильм был впервые показан на последнем Каннском кинофестивале, в программе «Особый взгляд», но обошлось без призов: и даже номинация на Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы осталась всего лишь номинацией – приз получила «Девочка» Лукаса Донта, более «удобный» фильм хотя бы с моральной точки зрения. «Ангел», будучи пропитанным гомосексуальным напряжением от начала и до конца, на эту тему так и не высказывается: главный герой не занимается сексом, а его влечение к противоположному полу остаётся платоническим, пусть иногда и выглядит пугающе патологическим. Критики отмечают влияние Педро Альмодовара, и с этим трудно спорить – кроме того, испанский режиссёр выступил продюсером «Ангела»: можно и припомнить Ксавье Долана, как более молодую и сдержанную версию классика.

Кадр из фильма «Ангел»
Кадр из фильма «Ангел»

У Луиса Ортеги сексуальность становится почти андрогинной, а главный герой выглядит не человеком, но чем-то иным: не зря в самом начале фильма он называет себя «шпионом Бога». Ангел по версии Ортеги лишён ярко выраженного негативного ореола: в жизни у маньяка Робледо Пуча к этому определению добавлялись эпитеты – его называли «Чёрным ангелом» или «Ангелом смерти». Молодой актёр Лоренцо Ферро одной своей пластикой и фактурой лица создаёт образ идеального существа – с безупречными навыками вора, грацией кошки – которое терпит крах только тогда, когда вовлекается в этот бесконечный и затягивающий оборот криминального мира, предполагающий постоянную добычу вещей и их дальнейшую продажу: вместе с этим к ангельскому созданию приходит и другой человеческий недостаток – ревность. Фильм Ортеги, происходящий в конкретную эпоху, поражает зрителя превосходными костюмами и чарует мелодиями аргентинского рока 70-х. И, наверное, основное достоинство «Ангела» – он совсем не пытается объяснить причины поведения главного героя: человек только может наблюдать, как небесное создание падает и сгорает, подлетев так близко к нашей атмосфере.

Марат Шабаев

В российском прокате с 31 января 2019

Расписание и покупка билетов на фильм «Ангел»

Марат Шабаев
Марат Шабаев
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