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Жозе и Пилар Жозе и Пилар
Киноафиша Фильмы Жозе и Пилар
José e Pilar

Жозе и Пилар, 2010

2010 / Бразилия / Португалия / Испания
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 18 октября 2010
Режиссер
Мигел Гонсалвес Мендес
В ролях
Пилар дель Рио
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Пако Ибаньес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жозе и Пилар 1 постер
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