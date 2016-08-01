«Джульетта»: Рецензия Киноафиши

Все о моей дочери

Колготки синего цвета, под растянутым свитером – бесшабашное мини. И волосы, которые съела перекись. Да, существом она была очень странным, странным и милым. Не менее странной осталась она и через 30 лет – растрепанный плащ «Здравствуй, молодость», кроссовки на босу ногу. И та же перекись. Вот только милота куда-то ушла – Джульетта давно постарела и на отражение в зеркале давно махнула рукой. Устала жить. Устала ждать. И верить тоже устала.

Адриана Угарте в фильме Педро Альмодовара «Джульетта»

Все, что у неё осталось – её прошлое. В нём затерялась дочь – они не виделись 13 лет, 13 лет не общались. И причину «ссоры» Джульетта не знает – Антия ей ничего не сказала, просто исчезла и всё. Правда, потом чужие люди передали Джульетте её слова: «Тебе в моей жизни места нет»… Что было делать матери?! Она старалась забыть, да только разве забудешь… И вот, через столько лет, она решает склеивать свое прошлое заново: возвращается в квартиру, где они жили, собирает по кусочкам разорванное фото дочери и садится писать. Писать послание Антии. Рассказывая ей все. Всю свою жизнь, начиная с тех лет, когда еще носила синие колготки, а в ушах – дерзкие красные серьги…

Адриана Угарте в фильме Педро Альмодовара «Джульетта»

Более чем уверена, что испанский гений и провокатор Педро Альмодовар в представлении не нуждается – поэтому давайте-ка сразу к фильму. Он снят по трем рассказам из сборника «Беглянка» Эллис Манро – канадской писательницы, получившей Нобелевку по литературе. Правда, эти новеллы пришлось порядком переработать – дабы местом действия оказалась Испания, а все происходящее приобрело национальный оттенок. Тем не менее, литературный «след» в фильме остался – в виде внушительного массива авторского текста, закадровых комментариев и т.д.

Кадр из фильма «Джульетта»

Остался в «Джульетте» и след от прежнего Альмодовара – времен «Женщин на грани нервного срыва», «Всё о моей матери» и т.д. Особенно это ощущается в первой половине фильма, когда «на повестке дня» конец 80-х и Джульетта еще молода. Такое чувство, что режиссер, как и его героиня, пытается вернуться назад и воссоздает на экране эстетику своих прежних шедевров – это видно по картинке, по тому, как выглядит Джульетта и т.д. Правда, теперь уже нет того философского подтекста, что так поражал в «Поговори с ней», нет эпатажа и шока, которые были во «Все о моей матери», в «Высоких каблуках» и т.д. Да, трагическое восприятие мира осталось: параличи, кома, внезапная смерть – это свойственно Альмодовару, это есть во всех его фильмах. Есть и в «Джульетте». Однако теперь экстравагантность ушла, острые углы сглажены, конфликты более реалистичны, будничны, что ли…

Кадр из фильма «Джульетта»

Злую шутку сыграл с картиной и первоисточник. Противостояние будущего и прошлого само по себе слишком литературно – на киноязык его перевести тяжело. Поэтому обилие комментариев неизбежно, что слишком утяжеляет и без того рассыпающуюся структуру картины (ведь в основе три разных рассказа, три истории, то есть единого конфликта попросту нет). И в этих комментариях «Джульетта» тонет, как рыбак в море – от ощущения избыточности, затянутости уже никуда не уйти…

Кадр из фильма «Джульетта»

И все-таки, дамы и господа, перед нами не кто иной, как Педро Альмодовар. Да, «Джульетта» сильно уступает его главным фильмам, но пройти мимо неё было бы странно. Тем более что в центре действительно очень интересный персонаж и очень интересная актриса с безупречно киногеничной внешностью (Адриана Угарте). Думаю, что на неё стоит обратить внимание – у Угарты сейчас все шансы войти в мировую киноэлиту. Кстати, главную героиню играет не она одна – возрастная часть роли досталась Эмме Суарес (первоначально вместо нее хотели пригласить Мерил Стрип). Ну и конечно, Росси де Пальма – одна из любимейший актрис маэстро, с которой он снимает не первый фильм (вы её помните по «Женщинам на грани нервного срыва»). И нужно сказать, что в «Джульетте» Росси великолепна – впрочем, как и всегда…

Адриана Угарте в фильме Педро Альмодовара «Джульетта»

В российском прокате с 4 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Джульетта»

Вера Алёнушкина