Нескромное обаяние порока

, 1983
Entre tinieblas
Испания / комедия, драма / 18+
О фильме

Иоланда поет в ночном клубе и однажды замечает там монашек, которые оставляют ей визитную карточку. Она знакомится с Матерью Наставницей, чье восхищение злом не знает границ, а также с другими сестрами. Эти женщины проповедуют новый подход к вопросам послушания и раскаяния. Однако все переворачивается вверх дном, когда смиренные послушницы решают отпраздновать именины Матери Наставницы.

В ролях

Лаура Сепеда
Джульета Серрано
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Мари Каррильо
Кармен Маура
Мануэль Сарсо
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 сентября 1983
Дата выхода
12 февраля 1999 Бразилия
3 октября 1983 Испания 18
29 января 2000 Португалия
6 мая 1988 США NR
19 июня 2019 Франция
3 октября 1983 Швеция 15
1 декабря 1989 Япония R15+
Производство Tesauro
Другие названия
Entre tinieblas, Dark Habits, Áldott mélységek, Blogi įpročiai, Dans les ténèbres, Das Kloster zum heiligen Wahnsinn, Đi trong bóng tối, Dunkla drifter, Kötü Alışkanlıklar, L'indiscreto fascino del peccato, Maus Hábitos, Mørkets søstre, Negros Hábitos, Pahat tavat, Pośród ciemności, Yön sisaret, Αμαρτωλές καλόγριες, Нескромное обаяние порока, Съмнителни наклонности, バチ当たり修道院の最期, 修女夜難熬

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

