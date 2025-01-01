Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Агустин Альмодовар
Награды
Награды и номинации Агустин Альмодовар
Agustín Almodóvar
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Агустин Альмодовар
BAFTA 2012
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2010
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667