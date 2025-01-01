Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека

Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану

В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина