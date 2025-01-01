Меню
Награды и номинации Агустин Альмодовар

Agustín Almodóvar
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
