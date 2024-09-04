«Комната по соседству»: Рецензия Киноафиши

Две женщины, некогда близкие подруги, вновь сближаются в конце жизни одной из них. Ингрид (Джулианна Мур) — популярная писательница, посвятившая свою последнюю книгу страху смерти. Марта (Тильда Суинтон) — военная журналистка, находившая в постоянных смертях адреналин и смысл существования. Впереди у нее еще одна война, теперь уже личная. В борьбе с последней стадией рака она пробует экспериментальное лечение в нью-йоркской больнице.

Ингрид начинает навещать подругу каждый день, вспоминая совместное прошлое и рассуждая о неотвратимом будущем. Лечение не помогает Марте, так что она решает уйти на собственных условиях, приняв таблетку для эвтаназии. Для осуществления задуманного она снимает роскошный дом в лесу и приглашает Ингрид в своеобразный отпуск. Ей нужен рядом близкий человек. Кто-то, кто будет в комнате по соседству.

У новой картины Педро Альмодовара есть множество параллелей с фильмом «Все прошло хорошо» Франсуа Озона. Две девушки, принятие решения о запрещенной законом эвтаназии и тема смерти, лишенной романтизации и надрывного трагизма. У обоих европейских авторов получаются светлые истории, эдакие методички по искусству умирать.

Как и Андре из «Все прошло хорошо», Марта начинает шутить о своем уходе и воспринимать его как плановое событие, пока Ингрид просыпается каждое утро в страхе обнаружить соседку мертвой. Однако затем настроения подруг приходят к общему знаменателю: обнявшись, они смотрят комедии с Бастером Китоном, ходят по книжным магазинам, наслаждаются утренним пением птиц и загорают на шезлонгах.

Развлекают себя женщины бесконечными диалогами, в которых чувствуется, что «Комната по соседству» — первый англоязычный фильм мастера. Правда, даже самые топорные фразы в устах великолепных актрис обыгрываются прекрасно и вместе с тем оправдываются первоначальной отстраненностью героинь, а затем — беседами о возвышенном, которые и не заточены на разговорную речь. Женщины очень много говорят об искусстве, существование которого показано Альмодоваром как один из лучших способов продления жизни. Марта и Ингрид цитируют повесть Джеймса Джойса «Мертвые», режиссура «Комнаты по соседству» отсылает к «Персоне» Ингмара Бергмана и ранним работам Вуди Аллена, а камера находит углы, повторяющие работы Эндрю Уайета и Эдварда Хоппера.

Фильмы Альмодовара всегда отличались невероятной красотой и яркостью красок. Хоть первая полнометражная работа на английском лишена экспрессивного повествования его испанских картин, визуально режиссер угадывается мгновенно. Художница-постановщица Инбал Вейнберг переносит зрителей из Нью-Йорка в модернистское здание из стекла, заполняя кадр бесконечной зеленью, символизирующей яркость жизни. Героини переодевают кислотные свитера и красят губы кроваво-красным. Каждая сцена столь динамична для глаза, что даже очень размеренная, плавная операторская работа никогда не бывает скучной.

Жизнерадостность цвета сохраняется и в посыле самого Альмодовара. Он берется сравнить смерть индивида с приближающейся гибелью нашей планеты, но не хочет заниматься морализаторством. Он хочет оставить как своих героинь, так и зрителей с чувством надежды о нашем отражении в близких людях и о возрождении планеты. Для 74-летнего режиссера простительны поэтические пассажи, особенно выполненные со столь большой добротой и нежностью.