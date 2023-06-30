Обыкновенный парень идет к странной мечте в трейлере комедийной мелодрамы «Два билета на Марс»

Компания Arna Media выпустила дублированный трейлер духоподъемной комедийной мелодрамы «Два билета на Марс». Главные роли в картине сыграли восходящие звезды Кайл Аллен («Вестсайдская история», «Розалин») и Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис», «Барби»). В оригинале фильм называется Space Oddity, что можно перевести как «космическое происшествие». Кроме того, так называется знаменитая песня Дэвида Боуи.

В центре сюжета — молодой парень Алекс МакАлистер (Аллен). Главный герой всей душой мечтает о невероятных космических путешествиях и исследованиях далеких планет. Однажды Алекс внезапно сообщает своим близким о намерении улететь на Марс с билетом в один конец. Такое неожиданное объявление пугает и сбивает с толку всю его семью. Выяснить, что кроется за этим решением, поможет обаятельная девушка Дейзи Тейлор (Шипп).

В фильме также снялись Кевин Бейкон («Город на холме»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва»), Кэрри Престон («Отчаянные домохозяйки») и Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»). Режиссером выступила обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми» Кира Седжвик («Грейс и Фрэнки»), а сценарий написала автор приключенческой семейной драмы «Сила мечты» Ребекка Баннер.

Цифровой релиз ленты намечен на 20 июля.