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Киноафиша Сериалы Уложенные

Уложенные (2024 - …)

Laid 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

Женщина узнает, что ее бывшие любовники умирают необычными способами. 

Уложенные - трейлер первого сезона
Уложенные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Заша Мэмет
Заша Мэмет
Симу Лю
Симу Лю
Ули Латукефу
Ули Латукефу
Tommy Martinez
Финнеас О’Коннелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Уложенные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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