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Уложенные
Уложенные (2024 - …)
Laid
18+
комедия
мелодрама
Год выпуска
2024
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
40 минут
Стрим-сервис
Peacock
Продолжительность сериала
5 часов 20 минут
О чем сериал
Женщина узнает, что ее бывшие любовники умирают необычными способами.
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Уложенные
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Майкл Ангарано
Заша Мэмет
Симу Лю
Ули Латукефу
Tommy Martinez
Финнеас О’Коннелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала
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6.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
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