Аня Тейлор-Джой
Награды
Награды и номинации Ани Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Ани Тейлор-Джой
Каннский кинофестиваль 2017
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA 2017
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
