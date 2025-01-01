Меню
Киноафиша Персоны Аня Тейлор-Джой Награды

Награды и номинации Ани Тейлор-Джой

Anya Taylor-Joy
Награды и номинации Ани Тейлор-Джой
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
