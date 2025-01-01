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Киноафиша
Сериалы
Lucky
Lucky ( - …)
Lucky
18+
криминал
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Apple TV+
О чем сериал
Молодая женщина, оставившая преступную жизнь, вынуждена вновь столкнуться со своим темным прошлым.
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В ролях
В ролях
Аня Тейлор-Джой
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
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