Дэниэл Калуя
Награды
Награды и номинации Дэниэла Калуя
Daniel Kaluuya
Награды
Награды и номинации Дэниэла Калуя
Оскар 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2018
EE Rising Star Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Победитель
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
