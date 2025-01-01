Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэниэл Калуя Награды

Награды и номинации Дэниэла Калуя

Daniel Kaluuya
Награды и номинации Дэниэла Калуя
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2018 BAFTA 2018
EE Rising Star Award
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Победитель
Лучший экранный дуэт
Номинант
 Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше