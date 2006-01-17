Перед вами захватывающая детективная драма, в центре которой - жизнь и работа Роберта Льюиса, обаятельного полицейского, знакомого зрителям по популярному сериалу «Инспектор Морс». Через пять лет после смерти своего друга и начальника, Морса, инспектор Льюис возвращается на привычную территорию - в университетский городок Оксфорда. Теперь ему предстоит не только расследовать тяжкие преступления, но и противостоять натиску нового босса - женщины с весьма непростым характером. Амбициозная студентка Оксфорда найдена убитой в своём гостиничном номере после приглашения знаменитого хакера, недавно вышедшего из тюрьмы, выступить в университете. Льюис и Хэтуэй принимаются за расследование этого дела, в котором есть всё - от рухнувших надежд и коварства близких до теней из прошлого Льюиса...