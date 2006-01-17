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Постер сериала Льюис
Постер сериала Льюис
Постер сериала Льюис
Постер сериала Льюис
Постер сериала Льюис
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Льюис

Льюис (2006 - 2015)

Lewis 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 31 час 30 минут

О чем сериал

Перед вами захватывающая детективная драма, в центре которой - жизнь и работа Роберта Льюиса, обаятельного полицейского, знакомого зрителям по популярному сериалу «Инспектор Морс». Через пять лет после смерти своего друга и начальника, Морса, инспектор Льюис возвращается на привычную территорию - в университетский городок Оксфорда. Теперь ему предстоит не только расследовать тяжкие преступления, но и противостоять натиску нового босса - женщины с весьма непростым характером. Амбициозная студентка Оксфорда найдена убитой в своём гостиничном номере после приглашения знаменитого хакера, недавно вышедшего из тюрьмы, выступить в университете. Льюис и Хэтуэй принимаются за расследование этого дела, в котором есть всё - от рухнувших надежд и коварства близких до теней из прошлого Льюиса...

В ролях
В ролях
Ребекка Фронт
Ребекка Фронт
Лоуренс Фокс
Кевин Уотли
Анджела Гриффин
Элисон Стедман
Элисон Стедман
Катрин Стэдмен
Катрин Стэдмен
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Льюис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 4 эпизода
 
Льюис - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 6 эпизодов
 
Льюис - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 6 эпизодов
 
Льюис - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 6 эпизодов
 
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