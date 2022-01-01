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Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Andréa Ferréol
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Андреа Ферреоль
Andréa Ferréol
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Дата рождения
6 января 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Андреа Ферреоль
Родилась 6 января 1947 года. Экс-ан-Прованс, Франция.
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Фильмография Андреа Ферреоль
Сент-Амур: Удовольствия любви
комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
Невесты
драма, мелодрама
2004, Греция / США / Франция
8.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Франциск
драма, биография, исторический
1989, Италия / Германия
7.0
Зет и два нуля
драма
1985, Великобритания / Нидерланды
7.0
Последнее метро
мелодрама, драма, военный
1980, Франция
7.0
Отчаяние
драма
1978, ФРГ / Франция
7.0
Мистерии
драма, детектив
1978, Нидерланды
5.0
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