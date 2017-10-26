«Афера доктора Нока»: Рецензия Киноафиши

Прививка от реальности

Опьяненные миром 50-е наконец вернули Францию в русло созидания и легкого гедонизма. Главный герой Нок смело вышагивал по улицам портового городка, воруя деньги и проворачивая мелкие авантюры, пока не был вынужден бежать на корабле от местных бандитов. Став фельдшером на борту, он познал «прелести» медицины, с помощью которой можно неплохо заработать. И вскоре оптимистичный Нок оказывается в скучном провинциальном городке Сен-Морис, жители которого в меру работают и в меру отдыхают, балуя себя кофе и редкими сплетнями. В общем, они пышут здоровьем и в медицине не нуждаются. Но расчетливыми усилиями доктора Нока немногочисленное население вдруг начинается хвататься за сердце, услышав страшные диагнозы и цены за их лечение. Постепенно интерес к вопросу здоровья вырастает, и афера набирает такие обороты, что поход в аптеку и измерение ректальной температуры становятся нормой…

Кадр из фильма «Афера доктора Нока»

За этой озорной киновыходкой стоит Лоррэйн Леви, имя которой вы могли слышать лет пять назад, когда вышла ее эмоциональная драма «Сын другой». Экранизировав произведение Жуля Ромена, режиссер подняла довольно актуальный вопрос медицины как бизнеса. И если сегодня вам предлагают ламинированный прейскурант и палаты VIP, то тогда − сложные рецепты и посещения на дому. Однако интересна не сама хитроумная афера Нока, а реакция на нее жителей − любопытство, интерес и даже кайф. В фильме общество трепещет в скрытой эйфории от внимания к своей незначительной персоне, таящей, оказывается, столько сложных биологических секретов. Так что все получают прививку от скуки, которая наполняет их зажиточные будни сакральным смыслом.

Кадр из фильма «Афера доктора Нока»

Феномен Омара Си в том, что его выразительная персона способна привносить нотку драмы в комедию и наоборот, не позволяя трагизму или комизму поглотить сюжет. В своем новом воплощении − талантливого врача и афериста − он остается все тем же обаятельным, харизматичным и в положительном смысле читаемым персонажем из «1+1» или «2+1». В общем, белая рубаха и костюм не сделали актера другим человеком, так что не стоит ждать исторического перевоплощения и нового образа в профессиональном портфолио. Его герой предстает не бессовестным обманщиком, а расчетливым бизнесменом. И даже когда его репутация вот-вот канет в бездну позора и небытия, он сохраняет холодный ум, чувство юмора и (спойлер!) пакетик слабительного в качестве оружия. Он способен любить, дружить и даже безвозмездно помогать, не вынимая руки из чужого кармана. В общем, очаровательный негодяй, которому за широкую улыбку можно простить манипуляции со здоровьем и кошельком.

Кадр из фильма «Афера доктора Нока»

Кадры, полные теплого воздуха и свежести, будто ластятся к зрителю, создавая безоблачный мир счастливых обманутых. Виды обрывистых гор, пушистых зеленых холмов, сельских дорог и нагретых солнцем стен Сан-Мариса напоминают рекламные брошюры, заманивающие изголодавшихся по сказкам туристов. Небольшое количество локаций еще больше подчеркивает атмосферу изолированности от реальности и проблем словно «Волшебная гореа» Манна. Ну, и игривая музыка не позволяет взгрустнуть ни на минуту.

«Афера доктора Нока» − одна из тех невероятных историй, которые рассказывают друг другу посетители полудиких провинциальных забегаловок, застрявших где-то в прошлом веке. Им не веришь, но, слушая, наслаждаешься, приписывая что-нибудь свое. Это фильм для тех грустных дождливых вечеров, от которых хочется сбежать в какой-нибудь солнечный городок, где есть доктор, способный вылечить любую сезонную хворь.

Инна Син

В российском прокате фильм с 9 ноября 2017 года

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