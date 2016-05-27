«Сент-Амур: Удовольствия любви»: Рецензия Киноафиши

Комедия с серьезным лицом

В прокате – комедия французских режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна «Сент-Амур: удовольствия любви».

Брюно уже немолод. Всю свою жизнь он вместе с отцом разводил быков на семейной ферме, но теперь ему все надоело. Брюно уходит в затянувшийся «отпуск»: перебирается из города в город, дегустируя вино – то есть попросту спивается. Чтобы помочь сыну, его отец Жан ни на шаг не отстает от него, сопровождая во всех поездках. На пути в одну из виноделен героев подвозит таксист по имени Майк – молодой человек красив и не в меру серьезен. Постепенно путешествие затягивает всех троих и становится авантюрой…

Жерар Депардье и Бенуа Пульворд. Кадр из фильма «Сент-Амур: удовольствия любви»

Притом, что тема далека от чего бы то ни было смешного, фильм остается комедией: так удачно найден баланс между ужасно забавными и трогательно серьезными вещами. Без сомнения, трогателен Жерар Депардье в роли Жана: его забота о сыне, его попытки представить отпрыска в наиболее выгодном свете перед понравившейся тому женщиной (воистину, трудная задача) – и его звонки на автоответчик уже умершей жены.

Кадр из фильма «Сент-Амур: удовольствия любви»

При этом невольно восхищает авторский прием, который здесь используется – зритель никогда не знает, чем обернется ситуация, не знает, придется ему смеяться или грустить в следующую минуту. Не знает, к примеру, какой итог будет у визита Майка (Венсан Лакост) к бывшей девушке: примет ли она его… Или гадает, к чему приведет совместный обед Жана и его симпатичной пожилой соседки по отелю – и то, что за этим следует сцена, где эти двое лежат в постели, еще ни о чем не говорит. Ведь они могли просто… забыть заняться любовью! Непредсказуемость оживляет историю и придает ей очаровательную неровность, которая… да, правильно, очень напоминает реальность. Поэтому героям хочется сопереживать сильнее.

Венсан Лакост. Кадр из фильма «Сент-Амур: удовольствия любви»

Именно эта неровность, уподобление жизни, в которой, как правило, не так уж часто встречаются идеальные семьи и красивые объятия под луной, и заставляет верить персонажам. Герой Бенуа Пульворда (исполнил роль Брюно), с грустным взглядом профессионально рассуждающий о десяти стадиях опьянения, – абсолютная иллюстрация долго опускавшегося ко дну, но сохранившего благородство человека. Правда, благородство запрятано глубоко. Как и настоящие чувства его отца и Майка, которые нужно вытащить на белый свет. Этим и занимаются создатели – и к их чести, процесс не выглядит насильственным и форсированным. Все перемены произойдут в свое время и, конечно, благодаря любви. Словом, картина – прекрасный пример того, как можно отойти от клишированности и дать зрителю подумать и одновременно посмеяться. И над своими проблемами тоже.

Александра Подольникова

В русском прокате с 26 мая. Расписание и покупка билетов на фильм «Сент-Амур: удовольствия любви»