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Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Michel Piccoli
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Мишель Пикколи
Michel Piccoli
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Дата рождения
27 декабря 1925
Возраст
94 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 мая 2020
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Мишеля Пикколи
Родился 27 декабря 1925 года. Париж, Франция.
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Фильмография Мишеля Пикколи
Корпорация "Святые моторы"
драма
2012, Франция
8.0
У нас есть Папа
драма
2011, Франция / Италия
3.0
Пыль времени
драма
2008, Россия / Франция / Италия / Германия / Греция
6.0
Крыши Парижа
драма
2007, Франция
4.0
У каждого свое кино
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Не стоит трогать топор
драма, мелодрама
2007, Франция / Италия
6.0
Малышка Лили
драма
2003, Франция
6.0
Вселенский потоп
анимация, семейный
2003, Франция
6.0
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Выбор мастера: Уэс Андерсон назвал «Лучше звоните Солу» любимым сериалом
Также он рекомендовал посмотреть фильмы Марко Феррери.
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17 апреля 2020 09:30
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