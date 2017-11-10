Меню
Дата публикации: 10 октября 2017
Афера доктора Нока – 1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.  
Сергей Бауэр 10 ноября 2017, 20:46
Я посетил показ фильма "Афера доктора Нока".
Фильм классный, весь фильм я не мог оторвать глаз от ловкого, изворотливого мошенника, который дурил жителей небольшого городка, выдумывая им болезни. И делал он это так профессионально и изящно, что практически всех влюбил в себя.
В нашем зале никто не остался равнодушным и все дружно смеялись.
В общем мне фильм очень понравился и насмеялся от души.
10 ноября 2017, 20:46 Ответить
Natali6502 21 ноября 2017, 19:30
Не плохой фильм. Легкая, сентиментальная комедия про обаятельного афериста. Было не скучно. Хорошая игра актёров. Если хочется посмотреть качественный фильм , но без сумасшедшего экшена, спецэффектов и стрельбы, тогда это для вас.
21 ноября 2017, 19:30 Ответить
