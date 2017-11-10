Афера доктора Нока
– 1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.
Фильм классный, весь фильм я не мог оторвать глаз от ловкого, изворотливого мошенника, который дурил жителей небольшого городка, выдумывая им болезни. И делал он это так профессионально и изящно, что практически всех влюбил в себя.
В нашем зале никто не остался равнодушным и все дружно смеялись.
В общем мне фильм очень понравился и насмеялся от души.
