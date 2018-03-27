Александра Эль работает коронером института судебной медицины Бордо. Эта эксцентричная и свободомыслящая женщина полностью посвящает себя любимому делу. Своей главной миссией Александра считает возвращение умершим их достоинства и человеческого облика, а также отправлению правосудия. Как только на стол Эль попадает труп, она начинает свое расследование. В связи с активной исследовательской деятельностью имя Александры часто попадает в прессу, а журналисты даже дали ей прозвища — Мадам Морг и Доктор Скальпель. В своём стремлении выяснить истину эту женщину не может остановить ничто, даже недовольство начальника полиции Антуана Дуано. Она отказывается с ним сотрудничать, оставаясь всегда на шаг впереди.