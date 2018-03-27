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Постер сериала Доктор Эль
Постер сериала Доктор Эль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Доктор Эль

Доктор Эль (2018 - …)

Alexandra Ehle 18+
Год выпуска 2018
Страна Франция
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал France 3
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Александра Эль работает коронером института судебной медицины Бордо. Эта эксцентричная и свободомыслящая женщина полностью посвящает себя любимому делу. Своей главной миссией Александра считает возвращение умершим их достоинства и человеческого облика, а также отправлению правосудия. Как только на стол Эль попадает труп, она начинает свое расследование. В связи с активной исследовательской деятельностью имя Александры часто попадает в прессу, а журналисты даже дали ей прозвища — Мадам Морг и Доктор Скальпель. В своём стремлении выяснить истину эту женщину не может остановить ничто, даже недовольство начальника полиции Антуана Дуано. Она отказывается с ним сотрудничать, оставаясь всегда на шаг впереди.

В ролях
В ролях
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Сара Мартыньш
Лорена Телье
Лорена Телье
Юбер Делаттре
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.7 IMDb
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Сезоны
Доктор Эль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 4 эпизода
 
Доктор Эль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 3 эпизода
 
Доктор Эль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 2 эпизода
 
Доктор Эль - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 2 эпизода
 
Доктор Эль - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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