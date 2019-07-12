«Красавчик со стажем»: Рецензия Киноафиши

Когда Алекс был ребенком, его отец-дальнобойщик уснул за рулем и в результате погиб в нелепой аварии. Мальчик еще тогда понял, что тяжелый труд в этом мире не вознаграждается. Повзрослев, он окрутил пожилую богачку и зажил счастливой и безбедной жизнью удачливого жиголо. Но через 28 лет идиллия неожиданно закончилась. Партнерша Дениз (Ариель Семенофф) присмотрела себе в автосалоне нового красавчика, молодого и подтянутого, а постаревшего Алекса (Кад Мерад) выставила из дома с одним чемоданом. Несчастный герой, в один миг потерявший все, заявляется к родной сестре Саре (Энн Шаррье), с которой не общался много лет. Та после смерти мужа в одиночку растит маленького сына (Леопольд Моати) и под разными предлогами бегает на свидания к симпатичному соседу. Сара надеется, что брат наконец-то возьмется за ум, но у Алекса совсем другие планы. Он намечает новую жертву ― бабушку девочки, которая учится в одной школе с его племянником. Подобраться к состоятельной даме будет непросто. Алекс вспоминает былые навыки и надеется, что они сработают и на этот раз.

«Красавчик со стажем»

В России многие зрители до сих пор вздыхают по французской комедии, считая ее образцом для подражания. Правда, если копнуть глубже, выяснится, что в основном эти восхищенные вздохи носят ностальгический характер: позитивный имидж фильмам из Франции обеспечил еще советский прокат, отбиравший оттуда (за редкими исключениями) кино гладкое, легкое и незатейливое. Современная французская комедия куда более разнообразна и многолика, и одно из самых узнаваемых ее лиц – это как раз Кад Мерад, комик с алжирскими корнями, которому лучше всего удаются роли маленьких людей в необычных, часто абсурдных обстоятельствах. С режиссером «Красавчика со стажем» Оливье Барру актер знаком много лет. В начале 90-х они вместе вели популярную юмористическую радиопередачу, а потом постепенно переключились на кино. Однако новый фильм не похож на их предыдущие проекты. Он родился совсем у других авторов в совсем другой части света. «Красавчик со стажем» ― французская адаптация мексикано-американской комедии «Как быть латинским любовником». О плагиате речь, естественно, не идет: права на фильм были куплены официально.

Оригинал был несовершенным, но смешным, а его актерскому составу могли позавидовать лучшие голливудские хиты. Жиголо на вынужденной пенсии сыграл Эухенио Дербес, суперзвезда в родной Мексике. В роли его сестры снялась Сальма Хайек, в роли первой пассии ― секс-символ 70-х Ракель Уэлч. Знаменитости были заняты даже в небольших партиях: в кадре, например, засветились Майкл Сера и Кристен Белл.

Сценарий фильма играл с узнаваемым образом мачо, распространившимся далеко за пределы ареала обитания своего прототипа. Даже если вы ни разу в жизни не встречались с «латинским любовником», вы все равно его как-то себе представляете ― благодаря фильмам, книгам или клипам. Французской версии, в отличие от оригинала, совершенно не на что опереться. Жиголо во Франции, разумеется, существуют, но представительства в современной поп-культуре у них нет. В результате авторы вынуждены разыгрывать действие в некой искусственной, не поддающейся опознанию реальности, где седые матроны направо и налево осыпают миллионами необразованных мускулистых парней.

Замечательный артист Кад Мерад неубедителен в роли постаревшего красавца ― слишком очевидно, что он и в юности не рвался в аполлоны. При этом фильм настойчиво выдвигает его на первый план, отбирая экранное время у других актеров: если в мексиканской картине зритель имел дело с полноценным ансамблем, то здесь перед ним сольный номер, отбытый не самым блистательным образом. Шутки варьируются от несмешных (по утрам Алекс лениво почесывает задницу) до забавных (утро жиголо начинается с зеркала, поднесенного к носу спящей партнерши) и туалетных (герой забивает продуктами своей жизнедеятельности унитаз в игрушечном доме маленькой девочки).

Публика, которая придет на «Красавчика со стажем» как на комедию из Франции, будет жестоко обманута в своих ожиданиях. Ничего типично французского ― или того, что в России принято любить под видом французского, ― в этой картине нет. Сомнителен даже ее финал. Фильм, на протяжении всего экранного времени обещавший победу семейных ценностей и перевоспитание главного героя, заканчивается почти тем же, чем начался, а именно ― антинравоучительным выводом «кто не работает, тот ест». Звучит заманчиво, но, опять же, совершенно неправдоподобно.

Ксения Реутова