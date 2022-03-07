Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Ильин
Андрей Ильин
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Андрей Ильин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
179 см
Биография Андрея Ильина
Родился 18 июля 1960 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
Развернуть
Фильмография Андрея Ильина
Тень
детектив, триллер
2022, Россия
0.0
Между нот или Тантрическая симфония
мелодрама
2015, Россия
5.0
Достали!
мелодрама
2015, Россия
0.0
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.0
Комплекс полноценности
мелодрама
2012, Россия
0.0
Любовь приходит не одна
мелодрама
2011, Россия
5.0
Ковчег
комедия
2002, Россия
4.0
Семь сорок
комедия
1992, Украина
3.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Литры крови и работа без каскадеров: вскрылась правда о закулисье «Склифосовского»
Как оказалось, все истории в киноленте основаны на жизни реальных пациентов.
Написать
7 марта 2022 10:15
Коллега сорвал маску с Яковлевой: "Хорошая артистка, но..."
Звезда сериала "Склифосовский" Андрей Ильин приоткрыл закулисье съемочной площадки и рассказал, как на самом деле обстоят его рабочие отношения с актрисой Еленой Яковлевой.
Написать
27 февраля 2022 14:53
«Будем вместе»: Андрей Ильин не смолчал о романе в новом «Склифосовском»
Знаменитость уверен, что зрители любят проект за неожиданные сюжетные повороты и любовные интриги.
1 комментарий
26 февраля 2022 11:30
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко