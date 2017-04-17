Расширенная телевизионная версия экранизации великого романа Льва Толстого «Анна Каренина» от режиссера Карена Шахназарова. В ролях Анны Карениной и Алексея Вронского – Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

1904 год. Русско-японская война. Армия вместе с госпитальным обозом вынуждена отступать. Старший ординатор Сергей Каренин берет на себя руководство госпиталем и останавливается в китайской деревушке, из которой бежали почти все местные жители. Здесь он делает операцию раненому полковнику. Услышав фамилию «Каренин», пациент болезненно вздрагивает: воля рока поистине неотвратима. Раненого зовут Алексей Кириллович Вронский.

Глубокой ночью Каренин приходит к Вронскому и просит рассказать ему о тайнах прошлого. Сергею хочется узнать, наконец, что же произошло с его матерью Анной Карениной тридцать лет. Вронский делится самым сокровенными, дорогими и пронзительными воспоминаниями… Это новый взгляд на бессмертную историю любви, потерь и поиска главного в жизни.