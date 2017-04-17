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Постер сериала Анна Каренина
Постер сериала Анна Каренина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Анна Каренина

Анна Каренина (2017 - 2017)

Anna Karenina 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Расширенная телевизионная версия экранизации великого романа Льва Толстого «Анна Каренина» от режиссера Карена Шахназарова. В ролях Анны Карениной и Алексея Вронского – Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

1904 год. Русско-японская война. Армия вместе с госпитальным обозом вынуждена отступать. Старший ординатор Сергей Каренин берет на себя руководство госпиталем и останавливается в китайской деревушке, из которой бежали почти все местные жители. Здесь он делает операцию раненому полковнику. Услышав фамилию «Каренин», пациент болезненно вздрагивает: воля рока поистине неотвратима. Раненого зовут Алексей Кириллович Вронский.

Глубокой ночью Каренин приходит к Вронскому и просит рассказать ему о тайнах прошлого. Сергею хочется узнать, наконец, что же произошло с его матерью Анной Карениной тридцать лет. Вронский делится самым сокровенными, дорогими и пронзительными воспоминаниями… Это новый взгляд на бессмертную историю любви, потерь и поиска главного в жизни. 

В ролях
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Анна Каренина - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
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