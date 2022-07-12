Лишилась паспорта и денег: Макеева выступила с пугающим заявлением

Анастасия Макеева шокировала пользователей Сети, рассказав подробности своих отношений с мужем Романом Мальковым. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артистки.

Как призналась знаменитость, ее супруг отличается ответственностью и заботой. И именно поэтому он взял на себя контроль всех дел Макеевой, выдает ей паспорт лишь по острой необходимости и контролирует даже ее финансы.

«Муж мой контролирует все процессы вокруг меня», — рассказывает актриса.

При этом, как подчеркнула Макеева, она довольна сложившейся в их семье ситуацией. Якобы такое отношение супруга позволяет ей полностью расслабиться и чувствовать себя защищенной. Пользователи Сети однако не остались в восторге от заявлений Макеевой. По их словам, подобный контроль выглядит «пугающе» и артистке необходимо быть хоть немного самостоятельнее.