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Лишилась паспорта и денег: Макеева выступила с пугающим заявлением

12 июля 2022 18:15
Лишилась паспорта и денег: Макеева выступила с пугающим заявлением

Артистка решила быть честной с поклонниками.

Анастасия Макеева шокировала пользователей Сети, рассказав подробности своих отношений с мужем Романом Мальковым. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артистки.

Как призналась знаменитость, ее супруг отличается ответственностью и заботой. И именно поэтому он взял на себя контроль всех дел Макеевой, выдает ей паспорт лишь по острой необходимости и контролирует даже ее финансы.

«Муж мой контролирует все процессы вокруг меня», — рассказывает актриса.

При этом, как подчеркнула Макеева, она довольна сложившейся в их семье ситуацией. Якобы такое отношение супруга позволяет ей полностью расслабиться и чувствовать себя защищенной. Пользователи Сети однако не остались в восторге от заявлений Макеевой. По их словам, подобный контроль выглядит «пугающе» и артистке необходимо быть хоть немного самостоятельнее.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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