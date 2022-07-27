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Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу

27 июля 2022 16:25
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу

Актриса может появиться в одном из популярных вокальных проектов.

40-летняя Анастасия Макеева заинтриговала подписчиков в соцсетях анонсом нового проекта со своим участием. Фолловеры поинтересовались, не планирует ли актриса принимать участие в популярном телешоу «Маска», два сезона которого с успехом прошли по ТВ. Ведь Анастасия может похвастаться не только ролями в кино, но и богатыми вокальными данными. Тем более, что последнее время она развивается именно как певица.

«Может быть», — намекнула Макеева на появление в телешоу.

Таким образом, Анастасия вскоре снова может вернуться на экраны. Напомним, не так давно во время концерта Макеева пригласила спеть с ней ее супруга Романа Малькова. Бизнесмен дуэтом с актрисой исполнил романическую композицию. Анастасия рассказала, что перед дебютом Мальков очень переживал, но смог справиться с волнением. Роман выступил настолько ярко, что с ним уже связались агенты по поводу записи сольного сингла. Об этом Макеева с гордостью сообщила в беседе с подписчиками.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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