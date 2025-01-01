Спектакль 8 любящих женщин

Пьеса «8 женщин» отмечает свое шестидесятилетие. Первая постановка состоялась 28 августа 1961 года в Париже в театре «Эдуард VII». С тех пор эта увлекательная детективная история не сходит со сцен мира.
Сюжет разворачивается вокруг дам трех поколений одной семьи и их домочадцев, которые ведут самостоятельное расследование убийства главы семьи. Убийство произошло в канун Рождества, и зрители будут держаться в напряжении до самого неожиданного финала.
Спектакль Театра имени Моссовета представляет свежий взгляд на известный сюжет, знакомый многим по одноименному фильму Франсуа Озона. «8 любящих женщин» на моссоветовской сцене — это не только звездный состав, но и каскад перепадов настроений, зигзагов сюжета, а также блеск отточенных остроумных диалогов.
В центре внимания находятся эксцентричные и непредсказуемые героини, каждая из которых раскрывается по-новому на протяжении всей истории. Это парад великолепных актерских работ, которые привносят в спектакль уникальную атмосферу.
