8 любящих женщин
Спектакль 8 любящих женщин

Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

Комедия «8 любящих женщин»

Пьеса «8 женщин» отмечает свое шестидесятилетие. Первая постановка состоялась 28 августа 1961 года в Париже в театре «Эдуард VII». С тех пор эта увлекательная детективная история не сходит со сцен мира.

Сюжет разворачивается вокруг дам трех поколений одной семьи и их домочадцев, которые ведут самостоятельное расследование убийства главы семьи. Убийство произошло в канун Рождества, и зрители будут держаться в напряжении до самого неожиданного финала.

Новый взгляд на классику

Спектакль Театра имени Моссовета представляет свежий взгляд на известный сюжет, знакомый многим по одноименному фильму Франсуа Озона. «8 любящих женщин» на моссоветовской сцене — это не только звездный состав, но и каскад перепадов настроений, зигзагов сюжета, а также блеск отточенных остроумных диалогов.

Яркие характеры и актерские работы

В центре внимания находятся эксцентричные и непредсказуемые героини, каждая из которых раскрывается по-новому на протяжении всей истории. Это парад великолепных актерских работ, которые привносят в спектакль уникальную атмосферу.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую комедию на сцене Нижегородского театра юного зрителя!

Режиссер
Олеся Невмержицкая
В ролях
Анна Галинова
Анна Михайловская
Татьяна Храмова
Глафира Лебедева
Анастасия Белова

В других городах
Ноябрь
12 ноября среда
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 3000 ₽

8 любящих женщин

