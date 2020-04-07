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Джесс Харнелл
Джесс Харнелл
Jess Harnell
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Джесс Харнелл
Jess Harnell
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Дата рождения
23 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джесса Харнелла
Родился 23 декабря 1963 года. Тинек, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джесса Харнелла
Том и Джерри: Вилли Вонка и шоколадная фабрика
анимация, семейный, фэнтези, комедия, приключения
2017, США
5.0
Подводная эра
анимация, приключения
2017, Испания
6.0
Луни Тюнз: Кролик в бегах
приключения, анимация, комедия
2015, США
5.0
София Прекрасная: История принцессы
приключения, анимация, семейный
2012, США
6.0
Сумасшедшие за стеклом: Фильм
анимация, комедия, мистика
2010, США
6.0
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Спустя 22 года: мультсериал «Пинки и Брейн» вернется к зрителям
Также Warner Bros. Animation сделает перезапуск «Озорных анимашек».
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7 апреля 2020 13:10
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