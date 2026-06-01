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Camorra Филумена Мартурано
Билеты от 1100₽
Киноафиша Camorra Филумена Мартурано

Спектакль Camorra Филумена Мартурано

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Неаполитанский переполох: Филумена и её команда

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю о том, как одна женщина и её «подпольный женский синдикат» устроили неаполитанский переполох. В центре сюжета — Филумена, которая всю жизнь любила Доменико. Однако он просто пользовался её чувствами до тех пор, пока она не предъявила ему счёт.

Неожиданные секреты

В арсенале Филумены трое сыновей, о которых Доменико и не подозревал. Её команда помощниц, внезапно ставших спецагентами по организации свадеб, готова к решительным действиям. С безграничным терпением и любовью Филумена затевает гениальную аферу с притворной смертью, которая приведёт к долгожданному венчанию.

Смех и неожиданные повороты

Спектакль обещает много смешных моментов и неожиданных поворотов судьбы. Подготовьтесь смеяться, удивляться и болеть за главную героиню и её «банду» на каблуках и в коротких юбках.

Актерский состав

В постановке принимают участие:

  • Анастасия Макеева / Екатерина Волкова
  • Игорь Лифанов
  • Сергей Удовик / Андрей Лебедев
  • Светлана Саягова / Екатерина Семенова
  • Елена Дудина / Доната Нафикова
  • Екатерина Казанцева / Лана Крымова
  • Дмитрий Тополь / Анатолий Смиранин
  • Влад Окропиридзе / Глеб Баканов
  • Ярослав Леонов / Григорий Трапезников
  • Игорь Гаспарян

Не пропустите этот вдохновляющий спектакль, который обязательно привлечёт внимание каждого зрителя, любящего истории о смелых женщинах и их приключениях.

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Андрей Лебедев

Купить билет на спектакль Camorra Филумена Мартурано

Помощь с билетами
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
9 июня вторник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1100 ₽
22 июля среда
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 1100 ₽
19 августа среда
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 1500 ₽
15 сентября вторник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1100 ₽
24 октября суббота
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 1100 ₽

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