Спектакль Camorra Филумена Мартурано

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю о том, как одна женщина и её «подпольный женский синдикат» устроили неаполитанский переполох. В центре сюжета — Филумена, которая всю жизнь любила Доменико. Однако он просто пользовался её чувствами до тех пор, пока она не предъявила ему счёт.
В арсенале Филумены трое сыновей, о которых Доменико и не подозревал. Её команда помощниц, внезапно ставших спецагентами по организации свадеб, готова к решительным действиям. С безграничным терпением и любовью Филумена затевает гениальную аферу с притворной смертью, которая приведёт к долгожданному венчанию.
Спектакль обещает много смешных моментов и неожиданных поворотов судьбы. Подготовьтесь смеяться, удивляться и болеть за главную героиню и её «банду» на каблуках и в коротких юбках.
В постановке принимают участие:
Не пропустите этот вдохновляющий спектакль, который обязательно привлечёт внимание каждого зрителя, любящего истории о смелых женщинах и их приключениях.