Спектакль Camorra Филумена Мартурано

Неаполитанский переполох: Филумена и её команда

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю о том, как одна женщина и её «подпольный женский синдикат» устроили неаполитанский переполох. В центре сюжета — Филумена, которая всю жизнь любила Доменико. Однако он просто пользовался её чувствами до тех пор, пока она не предъявила ему счёт.

Неожиданные секреты

В арсенале Филумены трое сыновей, о которых Доменико и не подозревал. Её команда помощниц, внезапно ставших спецагентами по организации свадеб, готова к решительным действиям. С безграничным терпением и любовью Филумена затевает гениальную аферу с притворной смертью, которая приведёт к долгожданному венчанию.

Смех и неожиданные повороты

Спектакль обещает много смешных моментов и неожиданных поворотов судьбы. Подготовьтесь смеяться, удивляться и болеть за главную героиню и её «банду» на каблуках и в коротких юбках.

Актерский состав

В постановке принимают участие:

Анастасия Макеева / Екатерина Волкова

Игорь Лифанов

Сергей Удовик / Андрей Лебедев

Светлана Саягова / Екатерина Семенова

Елена Дудина / Доната Нафикова

Екатерина Казанцева / Лана Крымова

Дмитрий Тополь / Анатолий Смиранин

Влад Окропиридзе / Глеб Баканов

Ярослав Леонов / Григорий Трапезников

Игорь Гаспарян

Не пропустите этот вдохновляющий спектакль, который обязательно привлечёт внимание каждого зрителя, любящего истории о смелых женщинах и их приключениях.