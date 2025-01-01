Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Знаменитая рок-опера на сцене Театра Моссовета

Перевод с английского и сценическая редакция Ярослава Кеслера представляют вам уникальную возможность увидеть на сцене современную классическую рок-оперу. Это произведение уже завоевало мировую известность и теперь доступно русским зрителям в совершенно новом исполнении.

Особенностью данной постановки является сочетание жанра рок-оперы с традициями русской театральной школы. Пьеса создана «по мотивам» оригинального произведения, что дало возможность авторам проявить себя в свободном творческом переводе либретто на русский язык.

Режиссура и новая музыкальная редакция позволили сохранить авторские лейтмотивы, при этом добавив свежие, современные элементы в представление. Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями, перенесенными на русскую сцену с уважением к оригиналу.

Не упустите шанс стать свидетелем этого увлекательного спектакля, который обещает подарить яркие эмоции и незабываемые впечатления!