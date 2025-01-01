Меню
Иисус Христос — суперзвезда
Билеты от 500₽
Киноафиша Иисус Христос — суперзвезда

Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Постановка
Театр им. Моссовета 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Знаменитая рок-опера на сцене Театра Моссовета

Перевод с английского и сценическая редакция Ярослава Кеслера представляют вам уникальную возможность увидеть на сцене современную классическую рок-оперу. Это произведение уже завоевало мировую известность и теперь доступно русским зрителям в совершенно новом исполнении.

Особенностью данной постановки является сочетание жанра рок-оперы с традициями русской театральной школы. Пьеса создана «по мотивам» оригинального произведения, что дало возможность авторам проявить себя в свободном творческом переводе либретто на русский язык.

Режиссура и новая музыкальная редакция позволили сохранить авторские лейтмотивы, при этом добавив свежие, современные элементы в представление. Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями, перенесенными на русскую сцену с уважением к оригиналу.

Не упустите шанс стать свидетелем этого увлекательного спектакля, который обещает подарить яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Режиссер
Павел Хомский
В ролях
Валерий Ярёменко
Андрей Богданов
Ирина Климова
Екатерина Гусева
Анастасия Макеева
Купить билет на спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Помощь с билетами
Январь
Февраль
3 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 3900 ₽
27 января вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
3 февраля вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
24 февраля вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда

