«Не волнуйся, солнышко»: Рецензия Киноафиши

Премьера новой картины Оливии Уайлд состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля под крики фанатов Гарри Стайлса. Певец-актер потерянно разгуливал по красной дорожке, стараясь держать дистанцию со своей коллегой Флоренс Пью из-за конфликта на съемках. Рассказываем, что за «производственная» драма образовалась у Уайлд и есть ли тут место кино?

За окном солнечные 1950-е, где каждый проживает свою «американскую мечту». Корпоративный город рядом с новым секретным проектом заполнен счастливыми семьями, которые практически каждую неделю собираются вместе посплетничать, выпить и просто хорошо провести время. Вот только действительно ли все так хорошо в этом «раю» или это всего лишь затишье перед бурей?

Элис и Джек словно сошли с обложки глянцевого журнала, где победили в конкурсе на лучшую и самую красивую пару Америки. Замечательная домохозяйка-жена и стильный супруг с секретной работой. Им хорошо вдвоем, поэтому о детях они пока что не задумываются, но готовы вдоволь пообщаться с соседскими ребятишками. К тому же в условном калифорнийском спальном районе со многими можно побеседовать, покупаться в бассейне и выпить мартини.

Не волнуйся, солнышко

Каждое утро Элис провожает Джека поцелуем и вручает вкусный обед — такой трудоголик обязательно должен питаться правильно. Вот она, американская мечта, где красавица-жена следит за домом, а успешный муж приносит деньги в семью. Словно сериал «Безумцы» без бесконечного сигаретного дыма, но с таким же количеством алкоголя. Только счастливая открытка оказывается очень старой фотографией с выцветшим рисунком.

С самого начала внимание вокруг «Не волнуйся, солнышко» притягивали разные новости со съемочной площадки. Расставание с актером Шаей ЛаБафом, потому что с ним просто невозможно работать, слитое видео режиссерки со странным обращением к актрисе главной роли, но вишенкой на торте стал роман между Стайлсом и Уайлд. Связано ли это как-то с самим фильмом — уж точно нет. Однако черный пиар все-таки заставил заинтересоваться картиной даже самого ленивого зрителя, который очень редко посещает кинотеатры.

Не волнуйся, солнышко

С другой стороны, картина должна заинтересовать именно главной феминисткой темой и тем, как она играющим и стильным образом ложиться в жанровую структуру. Оливия Уайлд после своего дебюта «Начитанные» (2019) доказывает, что умеет сохранять форму произведения и не забывать о повествовании, но как у режиссера на площадке у нее все еще случаются ошибки. Такое недоверие внутри съемочной группы оставляет сильный осадок не просто на репутации и будущем проекта, но и делает из него неполное и расстроенное кино. Одна сюжетная линия накладывается на другую, кадры совершенно оказываются не согласованы между собой, а в итоге актеры уже побыстрее хотят доснять сцену и уйти в свой трейлер отдохнуть.

Несмотря на всю эту ненужную шумиху, фильм ждет кассовый успех для такого размера картины. Все-таки фанаты Гарри Стайлса знают, как потратить свои деньги.