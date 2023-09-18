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Постер фильма Создатель
7.1
Создатель - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Создатель
7.1

Создатель

, 2023
The Creator
США / комедия, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Создатель
7.1
Создатель - Трейлер с субтитрами
Создатель  Трейлер с субтитрами

О фильме

На фоне войны будущего между человечеством и силами искусственного интеллекта, Джошуа, закаленный в боях и бывший оперативный агент переживает исчезновение своей жены, и теперь ему предстоит найти и уничтожить Создателя — неуловимого архитектора, создавшего искусственный интеллект и таинственное оружие, способное положить конец войне и всему людскому роду.

В ролях

Джемма Чан
Джемма Чан
Maya
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Colonel Howell
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон
Joshua
Ральф Айнесон
Ральф Айнесон
General Andrews
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Harun
Michael Esper
Марк Менчака
Марк Менчака
McBride
Ian Verdun
Амер Чадха-Патель
Sergeant Bui
Madeleine Yuna Voyles
Alphie
Стерджил Симпсон
Drew
Robbie Tann
Shipley
Режиссер Гарет Эдвардс, Gareth Edwards
Сценарист Гарет Эдвардс, Крис Вайц, Gareth Edwards
Композитор Ханс Циммер, Майкл Джаккино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 ноября 2023
Премьера в мире 18 сентября 2023
Дата выхода
28 сентября 2023 Австралия M
28 сентября 2023 Австрия
28 сентября 2023 Азербайджан 16+
28 сентября 2023 Американские Виргинские острова
29 сентября 2023 Андорра
28 сентября 2023 Антигуа и Барбуда
5 октября 2023 Аргентина
28 сентября 2023 Аруба
27 сентября 2023 Бельгия 16
6 октября 2023 Болгария
28 сентября 2023 Босния и Герцеговина
28 сентября 2023 Бразилия 14
28 сентября 2023 Великобритания 12A
28 сентября 2023 Венгрия 16
28 сентября 2023 Венесуэла
29 сентября 2023 Вьетнам
28 сентября 2023 Гайана
28 сентября 2023 Гватемала
28 сентября 2023 Германия 12
28 сентября 2023 Гонконг IIA
28 сентября 2023 Греция
28 сентября 2023 Грузия PG-13
28 сентября 2023 Дания 11
28 сентября 2023 Доминиканская Республика
28 сентября 2023 Израиль
29 сентября 2023 Индия
28 сентября 2023 Ирак
29 сентября 2023 Ирландия 12A
29 сентября 2023 Исландия Unrated
29 сентября 2023 Испания
28 сентября 2023 Италия T
28 сентября 2023 Казахстан 12+
29 сентября 2023 Канада
28 сентября 2023 Кыргызстан 12+
29 сентября 2023 Латвия (none)
6 октября 2023 Литва N13
4 октября 2023 Люксембург 12
29 сентября 2023 Мадагаскар
28 сентября 2023 Макао B
28 сентября 2023 Македония
28 сентября 2023 Малайзия
28 сентября 2023 Мальта
27 сентября 2023 Марокко
28 сентября 2023 Мексика B
28 сентября 2023 Молдавия 12
27 сентября 2023 Монако
29 сентября 2023 Монголия
13 октября 2023 Непал
29 сентября 2023 Нигерия
28 сентября 2023 Нидерланды 12
28 сентября 2023 Новая Зеландия M
29 сентября 2023 Норвегия 12
28 сентября 2023 ОАЭ TBC
6 октября 2023 Пакистан
28 сентября 2023 Панама
28 сентября 2023 Папуа - Новая Гвинея
29 сентября 2023 Польша
28 сентября 2023 Португалия M/12
28 сентября 2023 Пуэрто-Рико PG-13
29 сентября 2023 Румыния
29 сентября 2023 США PG-13
28 сентября 2023 Саудовская Аравия
28 сентября 2023 Сент-Китс и Невис
28 сентября 2023 Сербия
28 сентября 2023 Сингапур PG13
28 сентября 2023 Словакия
28 сентября 2023 Словения
29 сентября 2023 Таджикистан
28 сентября 2023 Таиланд 15
28 сентября 2023 Тайвань
28 сентября 2023 Тринидад и Тобаго
29 сентября 2023 Турция 13A
28 сентября 2023 Узбекистан
28 сентября 2023 Украина
29 сентября 2023 Финляндия Tulossa
27 сентября 2023 Франция TP
28 сентября 2023 Хорватия
28 сентября 2023 Черногория
28 сентября 2023 Чехия
28 сентября 2023 Швейцария 12
29 сентября 2023 Швеция 15
28 сентября 2023 Эквадор
29 сентября 2023 Эстония
29 сентября 2023 ЮАР
3 октября 2023 Южная Корея 12
20 октября 2023 Япония G

Где посмотреть фильм

Амедиатека
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $104 272 136
Производство Regency Enterprises, Entertainment One, New Regency Productions
Другие названия
The Creator, Resistencia, Kreator, Создатель, A.I. 創世者, A.I.創世者, AI创世者, Az Alkotó, Creatorul, Ha'Yotzer, Kẻ Kiến Tạo, Kūrėjas, Le créateur, Looja, O Criador, Radītājs, Resistência, True Love, Twórca, Yaratıcı, Ο δημιουργός, Създателят, Творац, Творецот, Творець, ザ・クリエイター／創造者, 真爱, 造物主, Yaradıcı, خالق, เดอะ ครีเอเตอร์

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 29 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1680 В жанре «комедия»  397 В жанре «криминал»  142 В жанре «драма»  756 В фильмах США  1018 В фильмах 2023 года  90
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Создатель - Трейлер с субтитрами
Создатель Трейлер с субтитрами
Создатель - Трейлер 2
Создатель Трейлер 2
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Наша рецензия

Фильм об искусственном интеллекте, написанный искусственным интеллектом.
Фильм об искусственном интеллекте, написанный искусственным интеллектом. Только что завершилась забастовка сценаристов, где одноим из основных требований было защитить творчество от вторжения искусственного интеллекта. Страх за то, что твое рабочее место будет отдано машине, звучит громче, чем когда-либо. О возможном будущем среди роботов и повествует «Создатель».     На дворе «Создателя» 2065 год. Роботы много лет постепенно интегрировались в жизнь, сначала берясь за пыльную работенку, затем становясь обслугой на…

Отзывы зрителей о фильме Создатель

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделяются на две линии: сильная визуальная подача и динамичный темп, и критика за слабую проработку сюжета. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, напряжённый экшен и достойные актеры; красиво снятые пейзажи. Слабые: упрощённая идея, местами предсказуемый сюжет и спорная озвучка. В целом оценки разнятся; фильм подойдёт любителям зрелищной фантастики и качественного визуала, готовым к драматичной части.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.

Отзывы о фильме

belkadura 30 октября 2023, 12:41
Фильм излишне примитивен. И по своей философии и по техническому оснащению персонажей. Если первая половина хотя бы вызывает интерес, то вторая...… Читать дальше…
llconquerorll 24 октября 2023, 20:50
Немного, по-детски наивная история о борьбе всего плохо со всем хорошим. Визуал, как и спецэффекты на высоте, а вот драматургия не дотягивает до… Читать дальше…
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