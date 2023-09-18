Создатель, 2023

Только что завершилась забастовка сценаристов, где одноим из основных требований было защитить творчество от вторжения искусственного интеллекта. Страх за то, что твое рабочее место будет отдано машине, звучит громче, чем когда-либо. О возможном будущем среди роботов и повествует «Создатель». На дворе «Создателя» 2065 год. Роботы много лет постепенно интегрировались в жизнь, сначала берясь за пыльную работенку, затем становясь обслугой на…