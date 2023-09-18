Создатель, 2023

На фоне войны будущего между человечеством и силами искусственного интеллекта, Джошуа, закаленный в боях и бывший оперативный агент переживает исчезновение своей жены, и теперь ему предстоит найти и уничтожить Создателя — неуловимого архитектора, создавшего искусственный интеллект и таинственное оружие, способное положить конец войне и всему людскому роду.
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