«Создатель»: Рецензия Киноафиши

Только что завершилась забастовка сценаристов, где одн о им из основных требований было защитить творчество от вторжения искусственного интеллекта. Страх за то, что твое рабочее место будет отдано машине, звучит громче, чем когда-либо. О возможном будущем среди роботов и повествует «Создатель».

На дворе «Создателя» 2065 год. Роботы много лет постепенно интегрировались в жизнь, сначала берясь за пыльную работенку, затем становясь обслугой на дому, а позже — заступив на службу в правоохранительные органы с оружием наперевес. Историческая хроника повествует, что однажды посреди Лос-Анджелеса взорвалась атомная бомба. Американское правительство обвинило в этом андроидов и приняло решение об их уничтожении.

Другая часть света, именуемая Новой Азией, придерживается противоположного мнения. Принимая роботов как часть социума, они являются занозой для американцев. Особенно личность таинственного Нирматы, который не только живет в мире с механикой, но и производит новых андроидов. Джошуа, спецназовец армии США, работает под прикрытием в Новой Азии в поисках этого Создателя. Мастерство двойного агента пока не приближает его к разгадке, зато парень успевает жениться на местной девушке и ждет скорого появления их малыша.

Создатель

Мечты о семейной жизни обрываются атакой огромной летающей базы «Кочевник». Одна из бомб американской «Звезды Смерти» настигает жену Джошуа. Только спустя пять лет герой готов вернуться к поискам Нирматы и его нового изобретения — супероружия. Оказывается им милая девочка-андроид, отцовские чувства к которой оборачивают Джошуа против Темных Сил. Обилие происходящего дарит возможность Джону Дэвиду Вашингтону блеснуть в разных ипостасях, но лишь показывает ограниченность его актерского диапазона.

Закрученный сюжет на деле выглядит как солянка из всей классики фантастического жанра. В ChatGPT сгрузили сценарии от «Бегущего по лезвию» до «Дитя человеческого» . Старейший тандем взрослого мужчины и маленькой девочки успел надоесть даже за один этот год. Взять «Одни из нас» или даже «65» с Адамом Драйвером , во многом являющийся собратом «Создателя» (вместо андроидов — динозавры). Приправлено происходящее внезапными аллюзиями на войну во Вьетнаме, где в противостоянии двух групп под ударом оказывается мирная третья. Американцы в картине выглядят как настоящее зло, при этом репрезентирующее человечество в целом. В попытке поругать политику своей страны особенно забавно смотрится, как в лучших традициях империализма Вьетнам, Китай и Таиланд стали просто Новой Азией, в которой все надписи выполнены на японском.

Создатель

Гарет Эдвардс создает черно-белый, а значит, ненастоящий мир. На черную сторону он помещает зло, утрированное так, словно это определение из толкового словаря. На белой стороне оказываются святые дроиды, выступающие расходным материалом, совершенно флегматичный Джошуа и маленькая девочка, служащая триггером для эмоций зрителя. С таким набором даже слезовыжимательный драматизм под типичное сопровождение Ханса Циммера не достигает своей манипулятивной цели.

Огромным плюсом картины являются ее визуальные эффекты. Минимализм без изъянов работает в лучших традициях «Района № 9» . Особенно впечатляюще это смотрится, зная, что бюджет картины составляет всего 80 миллионов долларов. Для сравнения: недавний «Флэш» с пугающей графикой, где младенцы вызывают эффект зловещей долины, обошелся в 200 миллионов.

Создатель

В мире «Создателя» андроиды определенно умеют мечтать об электроовцах. Создатели картины не делают это проблемой, а готовы вложить в их руки будущее человечества. Запутавшись в своих сентиментальных идеях, фильм тонет в хаосе повествования. В сюжетные дыры можно спокойно просунуть ногу, заменить ее на бионический протез и уже через пять минут потерять ее в новой сюжетной дыре. Микстейп из множества узнаваемых картин мог бы стать ностальгическим кивком в сторону чистого фантастического жанра, но «Создатель»-Франкенштейн изо всех сил пытается даровать миру уникальное творение. Рождается лишь монстр.