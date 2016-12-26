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Постер сериала Сказки Серого Волка
Постер сериала Сказки Серого Волка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Сказки Серого Волка

Сказки Серого Волка (2016 - 2016)

Revolting Rhymes 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

«Сказки Серого Волка» – это британский семейный мультсериал о старых добрых, знакомых каждому с детства сказочных героях. Вот только в роли рассказчика на сей раз выступает не прекрасный принц и даже не добрая фея, а сам Злой и Страшный Серый Волк. Он поделится своей версией событий четырех известных на весь мир волшебных историй. Зрители узнают, за кого на самом деле вышла замуж Золушка, как Джек обманул Великана, кто помог Белоснежке победить Мачеху и чем закончилось путешествие Красной Шапочки.

В ролях
В ролях
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Джемма Чан
Джемма Чан
Бел Паули
Бел Паули
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Дэвид Уоллиамс
Дэвид Уоллиамс
Тэмсин Грег
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Сказки Серого Волка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 2 эпизода
 
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