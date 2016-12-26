«Сказки Серого Волка» – это британский семейный мультсериал о старых добрых, знакомых каждому с детства сказочных героях. Вот только в роли рассказчика на сей раз выступает не прекрасный принц и даже не добрая фея, а сам Злой и Страшный Серый Волк. Он поделится своей версией событий четырех известных на весь мир волшебных историй. Зрители узнают, за кого на самом деле вышла замуж Золушка, как Джек обманул Великана, кто помог Белоснежке победить Мачеху и чем закончилось путешествие Красной Шапочки.