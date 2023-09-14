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Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя»

14 сентября 2023 14:46
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя»

В новом ролике акцент сделан на атмосфере и футуристических пейзажах.

Студия 20th Century представила финальный трейлер масштабной научно-фантастической драмы Гарета Эдвардса «Создатель» о противостоянии человечества и машин. В свежем ролике особое внимание уделено атмосфере и футуристическим ландшафтам, а усиливает внутреннюю драму персонажей проникновенный диалог о том, что их обоих не пустят в рай.

Действие происходит в утопическом будущем, где развернулась масштабная война между человеческой расой и эволюционировавшим искусственным интеллектом. Главный герой — тоскующий по своей жене Майе (Джемма Чан) бывший спецназовец Джошуа (Джон Дэвид Вашингтон). Его вербуют, чтобы выследить и убить неуловимого архитектора продвинутого ИИ, известного под прозвищем Создатель. Машина разработала мощное супероружие, способное истребить весь людской род. Если это оружие уничтожить, то сражениям придет конец. Чтобы выполнить миссию, Джошуа вместе с отрядом элитных бойцов отправляется через вражескую линию фронта, но вместо оружия массового поражения он находит там ИИ в лице peбенкa-aндpoидa Альфи (Мадлен Юна Войлес). После этого протагонист оказывается перед тяжелой моральной дилеммой.

В остальной актерский состав картины от режиссера «Изгоя-один», «Годзиллы» и «Монстров» вошли Кэн Ватанабэ, Эллисон Дженни, Стерджил Симпсон, Амер Чадха-Пател, Марк Менчака, Робби Танн, Вероника Нго и Ральф Айнесон. Эдвардс также является автором сценария.

Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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