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Джефф Фэйи

Jeff Fahey
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи Jeff Fahey
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Дата рождения
29 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Олин, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Джеффа Фэйи

Джефф Фэйи появился на свет 29 ноября 1952 года в Олине, расположенном в западной части штата Нью-Йорк, в многодетной семье. Имеет ирландские корни. Будущий актер был шестым из тринадцати детей в семье Фэйи. Его мама Джейн занималась домашним хозяйством и воспитанием многочисленных отпрысков, а отец по имени Фрэнк продавал одежду. В 17 лет Джефф сбежал от родителей и поехал на Аляску автостопом. Также путешествовал по Гималаям.

Фэйи занимался балетом в школе Джоффри, где получил полную стипендию. В 25 лет он впервые вышел на сцену, а позже стал преподавателем бальных танцев.

Кинодебют Джеффа состоялся в 1968 году, когда он принял участие в съемках телевизионной новеллы "Одна жизнь, чтобы жить", исполнив роль Гэри Корелли. А широкую известность актер получил после роли в картине "Грайндхаус" и многосерийных проектах "Остаться в живых" и "Мыслить как преступник".

Фэйи имеет социально активную позицию, он два года находился в Афганистане, где участвовал в открытии Американского университета в Кабуле. Также актер стал создателем проекта помощи бездомным детям.

Интересные факты о Джеффе Фэйи
  • Помимо актерской деятельности, Фэйи выступает в роли продюсера. Так, он принял участие в картинах "Скрытый вызов", "Выбираю жизнь" и других. Позже вместе со своими пятью братьями открыл компанию "Tyree Productions".
  • Фэйи занимался альпинизмом в Европе, некоторое время жил в кибуце – сельскохозяйственной израильской коммуне, продавал бытовую технику, энциклопедии и работал тренером в спортивном клубе.
  • Актер является партнером строительной компании Black Sheep Grips и сотрудничает с американским Комитетом по делам беженцев и иммигрантов. 
Фильмография Джеффа Фэйи
Коммандо
Коммандо
боевик, триллер 2022, США
3.0
Обряд
Обряд
ужасы 2022, США
4.0
Торговля кожей
Торговля кожей
боевик, криминал, драма 2015, Великобритания
4.0
Пушки, телки и азарт
Пушки, телки и азарт
триллер, криминал 2011, США
6.0
Мачете
Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.0
Планета страха
Планета страха
ужасы, фантастика, боевик, комедия 2007, США
7.0
Газонокосильщик
Газонокосильщик
боевик, фантастика, ужасы, триллер 1992, Великобритания / США
6.0
Рисовальщик
Рисовальщик
мистика, триллер 1992, США
5.0
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11 января 2022 14:35
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