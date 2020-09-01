«Сказки серого волка»: Рецензия Киноафиши

Представьте себе сказочный мир, где Белоснежка и Красная Шапочка оказались лучшими подругами, семь гномов — всего лишь низкорослыми жокеями на пенсии, три поросенка — далеко не милыми зверюшками, желающими просто соорудить крепкий дом, а Джек не только вырастил бобовое дерево, но и влюбился в свою соседку Золушку. Именно о судьбе известных многим с детства героев поведает Серый Волк случайной собеседнице вечером в пустом кафе. Это будут не очередные выдуманные истории на сон грядущий. Он был лично знаком с участниками, а его соплеменники оказались печально известными хищниками, которые пострадали от рук этих героев и превратились в назидательные примеры.

Сказки серого волка

Основой для мультфильма стал сборник стихов Роальда Даля «Бандитские стихи». Создатели экранизировали 5 из 6 стихотворений знаменитого писателя. В стороне оказалась лишь история Златовласки и Трех медведей. «Сказки Серого Волка» — чуть более серьезная версия классических сказок, переплетенная с реальным миром. Волшебство остается скорее формальностью, а на передний план выходят простые человеческие и животные трагедии. Скупость, алчность, голод, страх, одиночество, дружба, игромания, милосердие, ужасы авторитарного правления и месть. Несмотря на элементы привычного мира с мегаполисом и машинами, мультфильм не идет самым банальным путем, добавляя в него интернет и гаджеты. Современность — скорее комфортная декорация, которая позволяет построить эффектный банк, организовать скачки и слегка переосмыслить классические элементы. Например, Принц здесь пережиток прошлого и символ устаревших взглядов, ведь любовь возможна не только благодаря статусу, благородной крови и возможностям. Намного важнее для местных героев оказываются родство душ и поддержка.

Сказки серого волка

Не стоит пугаться. Сказки все-таки сохраняют узнаваемые сюжеты и не пытаются угодить только взрослым. Белоснежка все так же страдает от злой и завистливой мачехи, Красная Шапочка встречает переодетого в бабушку волка, Золушка идет на бал и теряет туфельку, а Джек заглядывает в страну великанов, мечтая разбогатеть. Персонажи не начнут вести себя сильно иначе, подражая мрачной стилистке Зака Снайдера, а юмор не окажется понятным исключительно родителям. Знаменитые истории скорее расширяются и не застывают сами в себе. Теперь это единый сказочный мир, который способен показать чуточку больше, чем раньше, расширив свои границы. То самое далевское «хулиганство» первоисточника просто дает новою точку опоры и позволяет сменить ракурс. Этого вполне достаточно, чтобы наполнить мультфильм свежестью.

Сказки серого волка

В русской озвучке сохранили стихотворную форму изложения рассказанных волком историй. Голосом серого зверя стал даже слишком узнаваемый Иван Охлобыстин. Иногда кажется, что он перетягивает все внимание на себя и не хочет делиться им с остальными персонажами. Полностью не затеряться на его фоне помогает обаятельная анимация, чем-то напоминающая пластилиновые мультфильмы. Этот немного округлый стиль моментально запоминается и уступает дорогим собратьям исключительно отсутствием большого количества мелких деталей.

Сказки серого волка

Самый большой минус — это продолжительность. Формально перед нами две телевизионные получасовые серии, объединенные в одну картину, с трудом приближающуюся к 60 минутам экранного времени. В этой анимационной вселенной сказок явно хочется остаться подольше. Погрузиться в драму и одиночество Серого Волка, углубиться в отношения двух подруг и подробнее узнать об их городской жизни, а может, и увидеть других волшебных персонажей. Увы, такое уже вряд ли возможно. Мультфильм способен порадовать детей яркими персонажами и любимыми историями, а взрослых — небольшими сюжетными дополнениями. «Сказки Серого Волка» — отличный повод для семейного похода в кино.

Константин Киценюк