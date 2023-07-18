Джон Дэвид Вашингтон спасает мир от взбунтовавшегося ИИ в трейлере фильма «Создатель»

Студия 20th Century представила новый трейлер фантастического боевика «Создатель».

Действие разворачивается в мире будущего, где искусственный интеллект, созданный для защиты человечества, восстал против людей. В центре сюжета — бывший оперативник спецназа Джошуа (Джон Дэвид Вашингтон), чья жена (Джемма Чан) таинственно исчезла в самый разгар войны с машинами. Однажды герой получает задание выследить и убить неуловимого архитектора искусственного интеллекта по прозвищу Создатель, который разработал некое новое оружие, способное окончательно истребить человеческую расу. Джошуа и его команда проникают в самое сердце вражеской территории, чтобы покончить с Создателем и его новым изобретением, но внезапно узнают, что то самое орудие судного дня, за которым они охотятся, — это андроид (Мадлен Юна Войлес), похожий на маленького ребенка.

Режиссером фильма выступил Гарет Эдвардс, наиболее известный по картинам «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Годзилла». Он также написал сценарий вместе с Крисом Вайцем («Между нами горы»).

Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.