«Реальные пацаны против зомби»: Рецензия Киноафиши

Лера и Колян снова устали друг от друга и хотят развестись. Эту бытовую рутину семьи Наумовых рушит древний зомби-вирус, закрывающий ЗАГСы и не дающий расторгнуть союз. Благодаря птицам Пермь превращается в настоящий фильм ужасов и незаметное пятно для остальной страны. Теперь жителям приходится надеяться только на самих себя и приспосабливаться к этой необычной чуме. За три месяца жизнь приходит в норму: многие смогли улучшить жилищные условия, заняв чужие пентхаусы, другие наладили успешный бизнес, продавая алкоголь и устраивая подпольные бои, а остальные вернулись к обычным рабочим будням. Зараженных отлавливают и держат в специальных лагерях, но улицы все равно сложно назвать спокойным местом. По городу опасно ходить поодиночке и нужно быть постоянно начеку, не забыв снять оружие с предохранителя. Эти советы не помогают Лере, вынужденной отсчитывать часы до скорого обращения. В трагедии Колян видит отличный шанс восстановить семью и отправляется на поиски антидота.

Несмотря на классическую завязку, сюжет в полнометражной версии «Реальных пацанов» — условность. Перед нами не более чем растянутый эпизод сериала, в котором второстепенным героям дали больше экранного времени. Авторы даже сохранили открывающую заставку, чуть скорректировав ее под новый образ жизни пермяков. Нас ждут те же проблемы, те же диалоги за пивом в автомастерской, те же вставки видеодневника и те же лица, просто испачканные гримом. Местная пандемия не внесла большого разнообразия в будни жителей, ведь нормальным «пацанам» без разницы: потоп, пандемия, 90-е или зомби-апокалипсис. Они везде найдут способ обжиться и приспособиться.

Реальные пацаны против зомби

Ожидаемо происходящее оборачивается метафорой реальной окружающей эпидемии, перекликаясь с классическими вставками об обществе потребления, не отличимого от зомби. Пермь оказывается последним сосредоточением силы, где смогли осознать, что от обеих невзгод нас спасут чудеса и любовь. Затем на улице выглянет солнце, и пить пиво с шашлыками можно будет, не оглядываясь постоянно назад. Колян с Лерой возьмутся за руки и пойдут вперед – туда, где их семью ожидают очередные приключения, правда, уже вновь в формате сериала. А эта небольшая трудность, почти уничтожившая весь город и людей, сотрется даже из ближайших воспоминаний.

«Реальные пацаны против зомби» сложно воспринимать как фильм и еще сложнее смотреть в кинотеатре. Такой формат моментально подсвечивает все недостатки в виде довольно примитивного юмора, больше похожего на экранизацию цитат из мужицких пабликов, плохого технического исполнения и плоских персонажей. Последние все еще остаются в образах гопников, которые уравновешивают свою недалекость простотой и открытостью. Вот только полюбившаяся фанатам реалистичность героев и попытка сделать их ближе к зрителю окончательно перестают работать при виде плохого грима и литров кетчупа, заливающих экран.

Реальные пацаны против зомби

Происходящее не оборачивается сатирой или черной комедией, так и не подбираясь к чудодейственной концепции «так плохо, что даже хорошо». Перед нами лишь набор сериальных кривляний в псевдодокументальной стилистике, которую нам предлагали наблюдать последние 10 лет. В конце затянувшееся приключение превращается в рекламу самоизоляции, но эта финальная точка в виде нравоучений ощущается не более чем очередной неудачной шуткой. Столь важную мысль нам предлагают осознать в большом зале кинотеатра, только усиливая окружающий диссонанс.

Желание дотянуться до успеха «Полицейского с Рублевки» понятно, но для этого недостаточно буквально повторить излюбленную формулу приключений обаятельных гопников и разбавить ее примитивную актуальность. Это кино сделано исключительно для фанатов сериала, ждущих новые эпизоды и за год сильно заскучавших по любимым героям. Для них происходящее наполнится фансервисом, отсылками и возможно дополнительным контекстом, рожденным из предыдущих 11 сезонов.