«Друг на продажу»: Рецензия Киноафиши

Ваня Князев — школьник с лишним весом, который приходит в новую школу. Неприветливые однокашники не позволяют ему занять место рядом, за исключением одного — рыжего парня по имени Гоша. Так началась история неординарной, но невероятно крепкой мужской дружбы. Уже в школьные годы Гоша проявил себя как человек с предпринимательской жилкой, способный «за ценой не постоять» — например, именно он организовывает (без согласия товарища) его бой со школьными хулиганами, да еще и зарабатывает на этом с помощью некоего подобия тотализатора.

«Если хочешь стать генералом, нужно научиться драться», — выдает Гоша «великую» цитату, которая останется в подсознании Князева на долгие годы, став важным вектором его личностного развития. Спустя годы уже повзрослевший Иван (Антон Пампушный — «Балканский рубеж», «Защитники») станет инспектором ГАИ «честных правил»: он бдит правила дорожного движения, не берет взятки («рука отсохла, вот и не беру») и мечтает о повышении по службе. Гошу (Антон Богданов — «Бармен», «Т-34») годы ничему не научили: аферы рыжего хитреца стали еще более масштабными. Очередной свой русский стартап — элитный зооотель для животных богатых владельцев – Гоша обустроил на втором этаже новосибирского рынка, чем очень недоволен хозяин-армянин.

Наш герой попадает в «международный скандал» — вьетнамские тараканы (из зооотеля) оказались на продуктах, которыми торгуют на армянском рынке, что в свою очередь повлекло санкции русского санэпидемнадзора. Теперь за Гошей охотится армянская мафия, пытаясь выбить солидную неустойку. За помощью он обращается к своему другу Ивану Князеву, который, в свою очередь, пытается построить семью с любимой девушкой Катей (Ирина Антоненко — «Магомаев», «Отрыв») — инстаблогером, рассказывающим об отношениях.

Друг на продажу

Российские комедии последних 10-15 лет зачастую отличаются легкой атмосферой, тривиальной историей и совершенно не напрягающей серое вещество, одномерной моралью. Одним зрителям такое покажется чересчур излишним упрощением повествовательной конструкции, другие же отправятся в кинотеатры (если они работают) или откроют стриминг-платформы, чтобы выбрать именно такое кино — зрителям хочется отдохнуть от серой реальности и погрузиться в сказочный, волшебный мир с набором условностей.

«Друг на продажу» дает зрителям именно то, чего они хотят. Фильм полностью оправдает ваши ожидания, если вы относитесь ко второй категории зрителей. В первую очередь, история о дружбе Вани и Гоши — чистая сказка, представляющая на суд аудитории исключительно те моменты их отношений, которые характеризуют их как индивидов однополярного мира. Иван Князев — представитель патриархального мироустройства, мужчина «в самом расцвете сил», исправно работающий на сложной работе и приносящий в дом «мамонта» (читай, материальные блага). В одном из эпизодов он буквально излагает любимой девушке теорию о том, что «работать в доме должен мужчина», когда у них начинается спор о предложении работы, которое поступило Кате.

С одной стороны, может показаться, что создатели российской комедии живут в начале 2000-х, когда культ «содержанок» и «присосок» к мужчине был на пике, и женщин из серии selfmade считали «ненормальными». На самом деле, в дальнейшем зрители увидят, что такая логика в межличностных отношениях откровенно пораженческая; расставшись со своей второй половинкой, Иван пройдет путь трансформации (это – центральная часть комедии, где Князев становится разменной монетой в масштабной любовной афере своего друга Гоши) и изменит отношение к правам женщин в целом и будущей реализации Кати в частности.

Сюжет «Друга на продажу» совмещает в себе комедию и мелодраму. Мелодраматическая зарисовка строится на основе классического пути героя, который падает, чтобы встать, искупить свои «грехи» и начать все с чистого листа — либо с новым объектом обожания, либо с прежним, «заработав» прощение. Комедийная составляющая в случае этой ленты ловко встроена в мелодраматический каркас: пока Князев оказывается в цепких лапах Гоши, рыжий герой реализует новый стартап, чтобы погасить долги по предыдущему.

Друг на продажу

В мире, созданном Александром Даниловым (кстати, это его полнометражный режиссерский дебют, до этого Александр занимался исключительно сериалами), кажется, не существует популярных приложений для знакомств. А в Томске (сюда герои по разным причинам перебираются в середине ленты) – большие проблемы с поиском партнера, поэтому Гоша создает на скорую руку сайт, главным «лотом» которого становится «мачо-миллионер» Иван, который проездом оказывается в городе. Нетрудно догадаться, что никакого согласия у Князева на участие в этой аморальной афере Гоша не спрашивал (эта «традиция» тянется у друзей со школьных времен).

Сама концепция охоты на богатого красавца-мужчину, конечно, одновременно отдает сексизмом и повторяет задумку шоу «Холостяк», каждый новый сезон которого зрители критикуют все больше. Отдельной сюжетной ветвью становится политическая линия фильма. Волей судьбы (точнее, сценарной группы «Друга на продажу») избранница Князева оказывается невестой кандидата в мэры Томска Льва Пантелеева (вероятно, одна из самых ярких ролей резидента Comedy Club Вадима Галыгина); в свою очередь, Иван становится жертвой шантажа подруги Кати Светланы (Валерия Дергилева — «Психологини», «Мылодрама»), которая когда-то встречалась с Пантелеевым.

Этот безудержный фарс, скрывающийся за глянцевой страстью (как вы понимаете, каждый из членов этого многоугольника вынужден казаться, а не быть), призван показать, до какой степени мы стоим на своем, не в силах признать глупость собственного выбора. Не самая тривиальная идея для легкой русской комедии, которая создана для зрительского релакса и поднятия настроения, не правда ли? Конечно, в этом фильме не все так гладко, как может показаться. Есть не слишком навязчивый, но все-таки местами раздражающий продакт-плейсмент. В некоторых эпизодах резкий монтаж и перебивки между эпизодами мешают проследить мотивы героев. От некоторых шуток и аллюзий на популярные культурные явления хочется плакать.

Тем не менее, «Друг на продажу» — вовсе не стыдная, по-своему смешная комедия, герои которой проходят целый ряд непростых испытаний. Гоша, Иван и Катя (вместе с ними и зрители) — далеко не мудрые персонажи, что учатся на чужих ошибках. Каждому придется на своей шкуре узнать (буквально прочувствовать), что такое настоящая дружба и истинная любовь. Но помните, что сказка — ложь, пусть в ней и намек.