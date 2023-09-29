Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Иван Семенов: Большой поход - трейлер
Киноафиша Трейлеры Иван Семенов: Большой поход. Трейлер

Иван Семенов: Большой поход. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 сентября 2023
Иван Семенов: Большой поход – В жизни Ивана Семёнова – новая беда. Его школьная любовь – Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться заграницу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного – ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это – Шаман, который исполняет любые желания!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Кристина Бочарова 29 сентября 2023, 20:53
Оценка
Ходили семьёй, очень довольны. Интересный фильм с удивительной историей про дружбу, помощь и конечно же любовь, есть много смешных моментов🤗
29 сентября 2023, 20:53 Ответить
Киноафиша.инфо 30 сентября 2023, 17:27
в ответ на сообщение Кристина Бочарова от 29 сентября 2023, 20:53
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 сентября 2023, 17:27 Ответить
glebgryadkin 30 сентября 2023, 19:16
Оценка
«Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее»(с)\
\
А вот для кого снимали это поделие не известно. Лубок.
30 сентября 2023, 19:16 Ответить
Киноафиша.инфо 1 октября 2023, 18:34
в ответ на сообщение glebgryadkin от 30 сентября 2023, 19:16
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
1 октября 2023, 18:34 Ответить
Анастасия Ильинская 15 октября 2023, 20:44
Оценка
Мне и ребёнку очень понравился фильм, все понятно донесено ребенку и с иронией 👍
15 октября 2023, 20:44 Ответить
174aleksandr 29 октября 2023, 06:38
Оценка
Хороший фильм 👍
29 октября 2023, 06:38 Ответить
29 октября 2023, 18:21
Уже второй год хожу на \"Ивана Семёнова\" Очень нравится, просто бомба 🔥🔥🔥Всем советую сходить:)
29 октября 2023, 18:21 Ответить
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 20:20
в ответ на сообщение Анастасия Ильинская от 15 октября 2023, 20:44
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 октября 2023, 20:20 Ответить
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 20:20
в ответ на сообщение 174aleksandr от 29 октября 2023, 06:38
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 октября 2023, 20:20 Ответить
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 20:20
в ответ на сообщение от 29 октября 2023, 18:21
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
29 октября 2023, 20:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход комедия, 2023, Россия
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - trailer 01:43
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке  trailer
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Сорвать куш в Сен-Тропе - дублированный трейлер 02:15
Сорвать куш в Сен-Тропе  дублированный трейлер
Пятачок. Кровь и жёлуди - дублированный трейлер 01:40
Пятачок. Кровь и жёлуди  дублированный трейлер
Поезд-призрак - дублированный тизер-трейлер 00:51
Поезд-призрак  дублированный тизер-трейлер
Тафити. Приключения на краю света - дублированный трейлер 01:34
Тафити. Приключения на краю света  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше