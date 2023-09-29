Иван Семенов: Большой поход
– В жизни Ивана Семёнова – новая беда. Его школьная любовь – Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться заграницу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного – ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это – Шаман, который исполняет любые желания!
\
А вот для кого снимали это поделие не известно. Лубок.
Авторизация по e-mail