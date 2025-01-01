Талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. Тёме двадцать, и у него всё отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Тёмы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Впереди у него целая жизнь… или нет? Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Тёмин идеальный мир, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Тёме придётся осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.