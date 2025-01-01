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Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
Постер сериала Мамин сын
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Киноафиша Сериалы Мамин сын

Мамин сын (2025 - …)

Mamin syn 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. Тёме двадцать, и у него всё отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Тёмы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Впереди у него целая жизнь… или нет? Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Тёмин идеальный мир, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Тёме придётся осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.

 

В ролях
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Елена Лядова
Елена Лядова
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Антон Рогачев
Антон Рогачев
Дарья Верещагина
София Лопунова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Мамин сын - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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