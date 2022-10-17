В центре событий оказывается простая российская семья, живущая в небольшой квартире с коврами на стенах. Главе семьи приходится считать каждую копейку, чтобы прокормить супругу, сына и племянника. Неудивительно, что, когда у него появляется «Майбах», все, мягко говоря, шокированы. В первую же поездку всей семьей на дорогом автомобиле происходит трагедия: машина оказывается в реке, а горе-семейство – в долгу у криминального авторитета, которого боятся даже местные сотрудники правоохранительных органов.