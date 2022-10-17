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Киноафиша Сериалы Неличная жизнь

Неличная жизнь (2022 - …)

Неличная жизнь 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

В центре событий оказывается простая российская семья, живущая в небольшой квартире с коврами на стенах. Главе семьи приходится считать каждую копейку, чтобы прокормить супругу, сына и племянника. Неудивительно, что, когда у него появляется «Майбах», все, мягко говоря, шокированы. В первую же поездку всей семьей на дорогом автомобиле происходит трагедия: машина оказывается в реке, а горе-семейство – в долгу у криминального авторитета, которого боятся даже местные сотрудники правоохранительных органов.

В ролях
В ролях
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Елена Лядова
Елена Лядова
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Неличная жизнь»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Неличная жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2022, 9 эпизодов
 
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