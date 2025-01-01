Меню
Джули Уолтерс
Награды
Награды и номинации Джули Уолтерс
Julie Walters
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джули Уолтерс
Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1984
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA 2010
Best Actress
Победитель
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая женская роль
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Actress
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
ММКФ 2006
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
