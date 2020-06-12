Дурная слава, 2020

Татуировка на руке Ариэль, занимающая всю площадь конечности, была выполнена Дэйвом Лукесоном – мастером, получившим не одну награду за свое творчество. Помимо этого, у актрисы больше десяти маленьких рисунков на теле, каждый из которых связан с чем-то значимым для девушки.

Белла Торн, исполнившая главную роль в фильме, у множества зрителей ассоциируется с эпатажными выходками: прогулка по городским улицам без блузки или откровенные фотографии в социальных сетях.

Изначально фильм планировался под другим названием – «Southland», происходящим от того, что главные герои в ходе сюжета движутся на юг. В финальных титрах сохранилось упоминание «Южной земли», но в прокат кинолента вышла под новым именем.

Фильм собрал противоречивые отклики. Некоторые зрители открыто осуждают режиссера за эту работу, считая, что фильм преподносит грабителей как идолов, и это влияет на восприятие преступности. Колдуэлл опровергает это мнение, напоминая, что в первую очередь «Дурная слава» – карикатурное произведение. Оно призвано рассказать зрителю о современном обществе, которому вместо экономической возможность жить счастливо предлагают наглых и беспринципных звезд, которые позволяют себе абсолютно все. Режиссер намеренно утрирует события в фильме.

Джейк Манли, исполнивший в «Дурной славе» роль Дина, занимается актерской деятельностью с 2012 года. Популярность актеру принесли съемки в сериале «Герои: возрождение».

Белла Торн только один раз предстала перед зрителем в роли мужеподобной героини. Привычное же амплуа для молодой актрисы – стервозная красавица, самая популярная девушка в школе. Яркий образ жаждущей всемирной известности Эриал отлично подошла Белле.

В фильме отчетливо проводится параллель с реальной историей о Бонни и Клайде, парочке отчаянных преступников времен Великой депрессии, которые прославились на весь мир.

Джошуа Колдуэлл, режиссер картины, говорит этим сюжетом о проблемах современной молодежи и ее кумиров. Главная героиня проходит путь от рядовой сотрудницы закусочной к одержимой психопатки, готовой убивать ради зрительской симпатии, и проблема лежит глубже, чем история Эриал. Ведь ее подписчики, которые приходят в восторг от криминальных выходок пары – обычные люди, часто подростки, для которых одобрение общества не менее важно, чем для главных героев.

Над костюмами, удачно подчеркивающими атмосферу фильма, работал Джиллиан Бандрик. Он же принимал участие в фильмах «Жесткое прошлое» и «За призрачной дверью».

Саундрек, воплощенный через пульсирующую синтезаторную мелодию, разработал Билл Браун. Музыкальное сопровождение призвано подчеркнуть пустоту Дина и Эриал, поверхностность их характеров и суждений.