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Infamous

Дурная слава, 2020

2020 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Ариэль – амбициозная девушка из глубинки Флориды. Маленький городок и тяжелая работа в кафетерии – совсем не то, о чем она мечтает. Главной героине для счастья необходимо всеобщее признание, популярность, обожание публики и деньги. Однажды она влюбляется в Дина. Молодой человек недавно вышел из тюрьмы по условно-досрочному. Ариэль находит способ стать популярными и снова втягивает Дина в преступную жизнь: публикация преступлений собирает множество зрителей во всемирной паутине. Количество подписчиков и последователей взлетает, и парочка, опьяненная легким успехом, отправляется в рискованную поездку. Камера фиксирует все – ограбления, хулиганство и даже убийства. Дин и его спутница мчатся к Голливуду, а их ролики становятся вирусными. В дороге им предстоит понять, что у всего есть своя цена. Готовы ли они заплатить за свою популярность?

Татуировка на руке Ариэль, занимающая всю площадь конечности, была выполнена Дэйвом Лукесоном – мастером, получившим не одну награду за свое творчество. Помимо этого, у актрисы больше десяти маленьких рисунков на теле, каждый из которых связан с чем-то значимым для девушки.

Белла Торн, исполнившая главную роль в фильме, у множества зрителей ассоциируется с эпатажными выходками: прогулка по городским улицам без блузки или откровенные фотографии в социальных сетях.

Изначально фильм планировался под другим названием – «Southland», происходящим от того, что главные герои в ходе сюжета движутся на юг. В финальных титрах сохранилось упоминание «Южной земли», но в прокат кинолента вышла под новым именем.

Фильм собрал противоречивые отклики. Некоторые зрители открыто осуждают режиссера за эту работу, считая, что фильм преподносит грабителей как идолов, и это влияет на восприятие преступности. Колдуэлл опровергает это мнение, напоминая, что в первую очередь «Дурная слава» – карикатурное произведение. Оно призвано рассказать зрителю о современном обществе, которому вместо экономической возможность жить счастливо предлагают наглых и беспринципных звезд, которые позволяют себе абсолютно все. Режиссер намеренно утрирует события в фильме.

Джейк Манли, исполнивший в «Дурной славе» роль Дина, занимается актерской деятельностью с 2012 года. Популярность актеру принесли съемки в сериале «Герои: возрождение».

Белла Торн только один раз предстала перед зрителем в роли мужеподобной героини. Привычное же амплуа для молодой актрисы – стервозная красавица, самая популярная девушка в школе. Яркий образ жаждущей всемирной известности Эриал отлично подошла Белле.

В фильме отчетливо проводится параллель с реальной историей о Бонни и Клайде, парочке отчаянных преступников времен Великой депрессии, которые прославились на весь мир.

Джошуа Колдуэлл, режиссер картины, говорит этим сюжетом о проблемах современной молодежи и ее кумиров. Главная героиня проходит путь от рядовой сотрудницы закусочной к одержимой психопатки, готовой убивать ради зрительской симпатии, и проблема лежит глубже, чем история Эриал. Ведь ее подписчики, которые приходят в восторг от криминальных выходок пары – обычные люди, часто подростки, для которых одобрение общества не менее важно, чем для главных героев.

Над костюмами, удачно подчеркивающими атмосферу фильма, работал Джиллиан Бандрик. Он же принимал участие в фильмах «Жесткое прошлое» и «За призрачной дверью».

Саундрек, воплощенный через пульсирующую синтезаторную мелодию, разработал Билл Браун. Музыкальное сопровождение призвано подчеркнуть пустоту Дина и Эриал, поверхностность их характеров и суждений.

Парочка решает заработать денег грабежами, но им кажется, что этого мало, и они начинают выкладывать свои «подвиги» в социальных сетях, получая дополнительную известность и славу. Но такая беззаботная жизнь не может длиться долго.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 12 июня 2020
Премьера в мире 12 июня 2020
Возраст 16+
Режиссер
Джошуа Колдуэлл
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Джейк Мэнли
Майкл Сироу
Майкл Сироу
Эмбер Райли
Мариса Кохлан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дурная слава 3 постера
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Дурная слава смотреть онлайн

Дурная слава
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:26
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