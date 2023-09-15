Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность»

В сети появился трейлер психоделического черно-белого инди-триллера «Божественность» (Divinity), в начале этого года представленного на международном фестивале независимого кино «Сандэнс». Одним из продюсеров картины является Стивен Содерберг («Секс, ложь и видео»), а ведущие роли сыграли Стивен Дорфф, Мойзес Ариас, Джейсон Дженао, Карруче Тран, Белла Торн и звезда сериала «Квантовый скачок» Скотт Бакула.

Действие происходит в неблагополучном будущем. Ученый Стерлинг Пирс (Бакула) посвящает всю свою жизнь поискам коктейля бессмертия. Из благородных побуждений он создает новаторскую сыворотку под названием «Божественность». Его сыну Джексону Пирсу (Дорфф) удается монетизировать дело родителя. Теперь герой Дорффа контролирует производство данного препарата, развратившего пребывающее в упадке общество. Возмездие приходит от двух загадочных братьев (Ариас и Дженао). Они намерены взять в заложники бизнесмена и при помощи обольстительной женщины по имени Никита (Тран) выкрасть уникальную формулу бессмертия.

Режиссер и автор сценария — независимый кинематографист Эдди Алказар, снявший примечательные инди-картины «Высшая форма» (2018) и «Кусо» (2017). В остальной актерский состав вошли Кэйли Кауэн, Майкл О’Херн, Эмили Уиллис, Джейсон Дженао и Бренна Блэк.

Широкий релиз «Божественности» намечен на 13 октября.